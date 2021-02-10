مؤتمر الشناوي: ما فعله الشحات وكهربا أمر عفوي.. ونثق في كل اللاعبين ضد بالميراس

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 14:14

كتب : FilGoal

محمد الشناوي مع الأهلي أمام الدُحيل

قال محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الاهلي، إن هناك ثقة في اللاعبين المتواجدين بالفريق الأحمر قبل مباراة فريقه غدا أمام نظيره بالميراس البرازيلي، على المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "حسين الشحات ومحمود كهربا قاموا بأمر عفوي وكان هناك أمن ومن الممكن أن يمنعهما من هذا التصرف".

وتابع "نثق في اللاعبين المتواجدين في مباراة الغد ونعتبر غياب الشحات وكهربا للإصابة مثلما قال المدرب موسيماني".

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وواصل :"أول مباراة بالنسبة لنا أمام الدحيل كانت الرغبة الأولى هو تحقيق الفوز من أجل التواجد في المربع الذهبي وبعد المباراة الأولى كنا نعلم أننا نواجه بايرن ميونيخ وكنا نتمنى تحقيق الفوز ولكن لم نتمكن من تحقيق ذلك".

وأردف :"قدمنا كل ما لدينا في مباراة بايرن ميونيخ وتحدثنا مع اللاعبين وتركيزنا الحالي منصب على مواجهة بالميراس".

وتابع :"إن شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا في مباراة الغد أمام بالميراس ونحقق الفوز ونحصد الميدالية البرونزية".

وعن غياب الشحات وكهربا عن مباراة الغد قال :"الغيابات هامة للغاية والشحات وكهربا مهمين في الفريق ولكن قائمة الفريق تضم 23 لاعبا مستواهم مثل بعضهم البعض واللاعبون على قدر المسؤولية وأي لاعب يتواجد سيبذل كل ما بوسعه من أجل الفريق".

وأشار :"نُحضر لمباراة الغد بشكل قوي ونركز حاليا في تحقيق المركز الثالث، وتفكيرنا منصب على هذا الأمر".

وأتم :"جمهور النادي الأهلي يمنحنا الأمل ونعدهم بالمركز الثالث، وأقول للاعبين المتواجدين أي لاعب سيشارك في المباراة نثق فيهم وإن شاء الله نكون قادرين على إسعاد الجماهير".

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