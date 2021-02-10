مؤتمر موسيماني: كهربا والشحات؟ الوضع مؤسف.. ونأمل في العودة لكأس العالم للأندية العام المقبل

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي وبايرن ميونيخ

شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على أهمية مواجهة فريقه غدا أمام نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة غدا الخميس:"نحن نحتاج إلى جميع اللاعبين في مباراة الغد أمام بالميراس، وسنعتبر غياب حسين الشحات وكهربا للإصابة".

وأوضح "بالنسبة لكهربا والشحات الوضع مؤسف. ما كان أن ينبغي أن يتحركوا خارج الحدود المسموح بها. الخطأ جماعي بكل صراحة. أمامنا مباراة مهمة علينا التركيز عليها".

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وتابع :"جئنا إلى هنا كأبطال مصر وإفريقيا وهو الأمر الذي ينطبق على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، ولا اعتقد أن أي مدرب لا يفكر في الفوز في المباراة التي يخوضها".

وواصل "قدمنا إلى هنا لكي نفوز بالمباريات ونشعر بخيبة أمل في حال عدم تحقيق الفوز، وهو حال أي فريق".

وأردف "لا نشعر بسعادة لأننا خسرنا من بايرن. لسنا سعداء، كان لدينا فرصة لفعل شيء. لم يكن لدينا العديد من الفرص مثل بايرن، ولكنني شاهدت العديد من المباريات وأحيانا يفوز الفريق صاحب الاستحواذ الأقل حتى لو كان الفريق الآخر مليء بالأسماء الكبيرة. نؤمن بمقدرتنا على الفوز. فزنا على الدحيل وآمننا بفرصنا ضد بايرن ونفس الأمر ضد بالميراس".

وتطرق للحديث عن الفوارق بين أوروبا وإفريقيا : "لا يمكن أن تعزل كرة القدم عن العديد من الأشياء التي تحدث في العالم. كرة القدم جزء من العالم. هناك فارق بين قارة إفريقيا وقارة أوروبا. الأمر لا يعتمد فقط على القوة المالية ولكن الأمر له دور بكل تأكيد. لا يمكننا مقارنة نفسنا بألمانيا أو بأوروبا، ولكن كرة القدم تمنحنا فرصة للمنافسة".

ورد موسيماني على عدم رضا بعض الجماهير عن تشكيل الفريق من مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "لا يمكن أن نحدد التشكيل استنادا لما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهناك الكثير من الناس التي تتواصل عبر هذه المواقع، فهي جيدة للتسويق وأمور أخرى".

وأشار :"نحن فريق كبير ولو طرح هذا السؤال على مدرب بايرن ميونيخ فبكل تأكيد لن يستمع إلى ما يقوله جمهور بايرن ميونيخ عبر مواقع التواصل".

وأردف :"نحن نحب مشجعينا ويعربون عن رأيهم ونحن نقدرهم ورأيت أن وجودهم في المباريات السابقة شجعنا وكانوا مسرورين ولم تطرح منهم أسئلة لماذا يتم إشراك هذا اللاعب وإخراج هذا اللاعب".

وأوضح :"نحن لا نريد أن نكون سلبيين ومتحمسون لمباراة الغد أمام بالميراس ونسعى لتحقيق الفوز".

وأكمل "نريد الحصول على الميدالية البرونزية وتركيزنا منصب في هذا الجانب، ولا ننظر إلى الجانب السلبي فأداء الفريق في المباراة الأولى كان جيد ونفس الأمر في المواجهة الثانية".

وأتم :"نبذل قصارى جهدنا في البطولة وآمل في أن نعود مرة أخرى في العام المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

الأهلي بالميراس مونديال الأندية
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