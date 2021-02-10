جوارديولا يوضح أسلوبه في اللعب بدون مهاجم صريح

شرح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فلسفته الخاصة في اللعب بدون مهاجم صريح مؤخرا.

سيتي عانى من غياب سيرجيو أجويرو وجابريل جيسوس في معظم فترات الموسم، لكن هذا لم يمنع فريق جوارديولا من التألق وتصدر الدوري الإنجليزي بجدارة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما لا نلعب بمهاجم صريح، يتعين على اللاعبين التحرك أكثر قليلا".

وأضاف "لكن علينا أن نصل إلى منطقة جزاء الخصم. أمام ليفربول، كان هناك 4 أو 5 لاعبين دائما في منطقة الجزاء".

في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي أمام ليفربول، اختار جوارديولا 3 لاعبين في المقدمة وهم فيل فودين ورحيم سترلينج ورياض محرز، ولم يكن من بين الثلاثي مهاجم صريح، وانتصر الفريق في النهاية 4-1.

وواصل "كل مباراة مختلفة. أحب أن أرى اللاعبين يتحركون في هذا المركز ولدي لاعبين يمكنهم القيام بذلك".

وأشاد بيب بردود فعل لاعبيه في اللحظات الصعبة، وأخرها ما فعله إلكاي جوندوجان بعدما أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول من لقاء ليفربول ثم سجل هدفين في الشوط الثاني.

وأوضح "الطريقة التي أهدر بها جوندوجان ركلة جزاء ثم رد فعله تظهر مدى قوته".

مانشستر سيتي حقق 14 فوزا متتاليا في جميع المسابقات ويواصل طريقه نحو المنافسة على 4 ألقاب هذا الموسم.

فالفريق سيلعب ضد سوانزي سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء، كما يستعد لمباريات قوية في الدوري الإنجليزي أمام توتنام وإيفرتون وأرسنال.

سيتي يتصدر الدوري برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف، ونجح في إبعاد ليفربول حامل اللقب عنه بـ10 نقاط.

فيما يعود الفريق السماوي للظهور في دوري أبطال أوروبا عندما يسافر إلى بودابست لمواجهة بروسيا مونشنجلادباخ بذهاب دور الـ16.