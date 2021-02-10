محمد عبد السلام لـ في الجول: متمسك باستقالتي من رئاسة المقاصة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 12:28

كتب : أحمد شاكر

اتفاق محمد عبد السلام رئيس المقاصة وغانم الهاجري رئيس العين على صفقة الشحات

قال محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة المستقيل من منصبه إنه لن يتراجع عن قراره في الاستقالة رغم بيان النادي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد السلام قائلا: "لن أتراجع عن قراري، لقد استقلت".

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وواصل "متمسك بقراري الذي اتخذته".

وأصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا أكد فيه على رفضه لاستقالة عبد السلام، مشددا على تمسكهم باستمراره في منصبه كرئيس للنادي. (طالع البيان كاملا)

ويحتل المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وكان المقاصة أعلن في وقت سابق عن بيع حصة كبيرة من أسهم النادي دون الكشف عن المالك الجديد.

وشارك مصر للمقاصة في الدوري المصري لأول مرة في موسم 2010/2011.

في الدوري مصر للمقاصة المقاصة
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