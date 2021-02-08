بيان رسمي – مجلس إدارة مصر للمقاصة يرفض استقالة عبد السلام

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 00:49

كتب : عاطف شادي

اتفاق محمد عبد السلام رئيس المقاصة وغانم الهاجري رئيس العين على صفقة الشحات

رفض مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة استقالة محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة.

وأصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا أكد فيه على رفضه لاستقالة عبد السلام، مشددا على تمسكهم باستمراره في منصبه كرئيس للنادي.

وكان عبد السلام قد قال لـFilGoal.com إنه تقدم باستقالته من رئاسة النادي. (طالع التفاصيل)

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وجاء بيان مجلس إدارة مصر للمقاصة على النحو التالي:

يؤكد مجلس إدارة المقاصة على العلاقة الطيبة التي تربطه بـ أحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي، ويتمسك بعقد الرعاية معه ولم يطلب مجلس المقاصة نهائيا فسخ عقد الرعاية.

وأكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن محمد عبد السلام تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، ولكن تم عقد جلسة عاجلة لمجلس الإدارة انتهت برفض الاستقالة بالإجماع.

وشدد بكري سليم على أن محمد عبد السلام يعد قيمة وقامة كبيرة وصاحب أيادي بيضاء على نادي المقاصة وجزء من تاريخه، وهو ما يجعل من غير المقبول بأي حال قبول استقالته لتقدير النادي جهوده وخبراته الكبيرة.

وأوضح بكري سليم أن علاقة مجلس إدارة نادي المقاصة مع أحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي جيدة للغاية، ولم تشهد أي خلافات، مؤكدا أن مجلس الإدارة لم يطلب فسخ عقد الرعاية كما تردد، مضيفا أن أحمد عبد الخالق مستمر في أداء دوره كراعي رسمي للنادي وداعم قوي لفريق الكرة.

وطالب المدير التنفيذي لنادي المقاصة بعض وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لزعزعة استقرار نادي المقاصة وتعطيل مسيرة فريق الكرة.

ويحتل المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وكان المقاصة أعلن في وقت سابق عن بيع حصة كبيرة من أسهم النادي دون الكشف عن المالك الجديد.

وشارك مصر للمقاصة في الدوري المصري لأول مرة في موسم 2010/2011.

مصر للمقاصة
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