بيان رسمي – مجلس إدارة مصر للمقاصة يرفض استقالة عبد السلام
الإثنين، 08 فبراير 2021 - 00:49
كتب : عاطف شادي
رفض مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة استقالة محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة.
وأصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا أكد فيه على رفضه لاستقالة عبد السلام، مشددا على تمسكهم باستمراره في منصبه كرئيس للنادي.
وكان عبد السلام قد قال لـFilGoal.com إنه تقدم باستقالته من رئاسة النادي. (طالع التفاصيل)
وجاء بيان مجلس إدارة مصر للمقاصة على النحو التالي:
يؤكد مجلس إدارة المقاصة على العلاقة الطيبة التي تربطه بـ أحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي، ويتمسك بعقد الرعاية معه ولم يطلب مجلس المقاصة نهائيا فسخ عقد الرعاية.
وأكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن محمد عبد السلام تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، ولكن تم عقد جلسة عاجلة لمجلس الإدارة انتهت برفض الاستقالة بالإجماع.
وشدد بكري سليم على أن محمد عبد السلام يعد قيمة وقامة كبيرة وصاحب أيادي بيضاء على نادي المقاصة وجزء من تاريخه، وهو ما يجعل من غير المقبول بأي حال قبول استقالته لتقدير النادي جهوده وخبراته الكبيرة.
وأوضح بكري سليم أن علاقة مجلس إدارة نادي المقاصة مع أحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي جيدة للغاية، ولم تشهد أي خلافات، مؤكدا أن مجلس الإدارة لم يطلب فسخ عقد الرعاية كما تردد، مضيفا أن أحمد عبد الخالق مستمر في أداء دوره كراعي رسمي للنادي وداعم قوي لفريق الكرة.
وطالب المدير التنفيذي لنادي المقاصة بعض وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لزعزعة استقرار نادي المقاصة وتعطيل مسيرة فريق الكرة.
ويحتل المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.
وكان المقاصة أعلن في وقت سابق عن بيع حصة كبيرة من أسهم النادي دون الكشف عن المالك الجديد.
وشارك مصر للمقاصة في الدوري المصري لأول مرة في موسم 2010/2011.