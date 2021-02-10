برناردو سيلفا: سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بـ4 بطولات رغم صعوبة المهمة

يعلم برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه أمامه مهمة صعبة للتتويج بالبطولات الـ4 التي ينافس فيها حاليا، لكن أصر على أن فريقه يستهدف الفوز بها جميعا.

في ظل تألقه بالدوري الإنجليزي، يحل سيتي ضيفا على سوانزي سيتي ضمن الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال برناردو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن دائما نقاتل على كل الكؤوس الأربعة كل موسم. نحن نعلم أن الأمر صعب".

وأضاف "نحن في نهائي كأس الرابطة، والآن نلعب مع سوانزي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي الدوري نحن في وضع جيد ونحن في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

وشدد النجم البرتغالي "سنبذل قصارى جهدنا للفوز بهم جميعا، مع العلم أنها مهمة صعبة للغاية".

وعن لقاء سوانزي الذي يلعب في دوري القسم الثاني حاليا "قبل موسمين خضنا مباراة صعبة للغاية أمامهم".

وأتم "أعتقد أنهم يقدمون أداء جيدا في دوري القسم الثاني، إنها بطولة كأس لذا يمكن أن يحدث أي شيء. لكننا نريد التأهل ونريد أن نقدم أداء جيدا".

مانشستر سيتي يدخل المباراة منتشيا بالفوز على ليفربول في ملعب أنفيلد، ليصل إلى النقطة 50 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد ليفربول حامل اللقب عند النقطة 40 في المركز الرابع.

رباعية مانشستر سيتي سجلها إلكاي جوندوجان هدفين، وهدف لكل من رحيم ستيرلينج وفيل فودين.

وسجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء.

وهو الانتصار الأول لمانشستر سيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2003 في الدوري الإنجليزي، أي منذ 18 عاما.