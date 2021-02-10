رئيس مولودية الجزائر: سنحاول الخروج بنتيجة مرضية ضد الزمالك.. وديانج صفقة مربحة للأهلي

قال عبد الناصر ألماس رئيس مولودية الجزائر إن ناديه سيحاول الخروج بنتيجة مرضية يوم الجمعة المقبلة حينما يواجه الزمالك في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "القرعة أوقعتنا مع فرق صعبة مثل الزمالك والترجي ولكننا سنقاتل بكل قوة".

وواصل "أتمنى تغيير الجهاز الفني يكون في مصلحة الفريق قبل مواجهة الزمالك".

وكان مولودية الجزائر أقال نبيل نيجيز وتولى عبد القادر عمراني بدلا منه.

وأكمل رئيس النادي الجزائري حديثه "الزمالك وصيف إفريقيا وخسر بصعوبة في النهائي ضد الأهلي وهو فريق قوي وأتمنى أن نتأهل لربع النهائي معه".

ويلعب المولودية مع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي وتونجيث السنغالي.

وعن هل يستطيع الفريق الفوز على الزمالك أجاب "الفوز غير مستبعد ولكننا أتينا لمصر للعودة إلى الجزائر بنتيجة مرضية، أهم شيء حصد أكبر عدد من النقاط للتأهل للدور التالي".

وعن انتقال أليو ديانج من ناديه للأهلي قال عبد الناصر ألماس: "ديانج صفقة مربحة للأهلي وبسبب الظروف المالية قررنا بيعه والأهلي حقق صفقة مرحبة بضمه".