بوكتينيو يعلق على غلاف فرانس فوتبول: لا علاقة له بـ باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 22:09

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

ليونيل ميسي ماوريسيو بوكيتينو باريس سان جيرمان برشلونة
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