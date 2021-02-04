كومان يرد على تصريح دي ماريا: إنه أمر غير محترم

الخميس، 04 فبراير 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة استياءه من تصريحات أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان بشأن ليونيل ميسي.

الجناح الأرجنتيني قال لقناة "كنال بلوس" الفرنسية: "آمل أن ينضم ميسي لنا، هناك فرصة كبيرة وعلينا أن نتحلى بالهدوء وكل شيء سوف يتطور".

وكومان رد على تصريح الأرجنتيني عقب الوصول لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب غرناطة قائلا: "إنه أمر غير محترم، خطأ قول شيء مثل هذا، وهو ما يزيد سخونة مواجهة دوري الأبطال".

أخبار متعلقة
تقرير: ميسي يتهم 5 أشخاص من بينهم بارتوميو بتسريب عقده إلى صحيفة "إل موندو" دي يونج: عليّ مواصلة إظهار قدراتي.. وميسي الأفضل منذ الـ12 من عمري مؤتمر كومان: ميسي استجاب للطريقة التي أُفضلها سبورت: ميسي يمثل 30% من عوائد برشلونة.. عقده لم يكن تكلفة بل استثمار

وأردف "لا اعتقد أنه من المحترم أن يتحدث عن لاعب في برشلونة".

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مع وصيف النسخة الماضية".

وأضاف المدرب الهولندي: "يتحدثون عن ميسي، هو لاعب في برشلونة، ولدينا مواجهة أمامهم".

ولا زال مستقبل ميسي غامضا مع برشلونة إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد بعد.

الأرجنتيني البالغ 33 عاما شارك الموسم الحالي في 25 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

رونالد كومان ليونيل ميسي أنخيل دي ماريا برشلونة باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوين: فارق النقاط بين ليفربول وسيتي أصبح كبيرا.. لا يلعب بشكل جيد 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خيسي: مبابي يحب ريال مدريد.. واثق من أنه سيلعب هناك يوما ما 59 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الزمالك - مولودية الجزائر يقيل مدربه ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سموحة يعلن تمديد تعاقد أحمد سامي ساعة | الدوري المصري
استراحة مونديال الأندية - تيجيريس (2) (1) أولسان.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التشكيل - جينياك يقود هجوم تيجيريس.. ومدافع هولندي في دفاع أولسان ساعة | كأس العالم للأندية 2020
تهديدات هاتفية وغضب كبير بعد تلقي 3 لاعبين كرة قدم محترفين للقاح كورونا في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - الاتحاد المصري يعلن جدول الدور النهائي من الدوري ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 فرج عامر: سموحة باع حسام حسن بـ40 مليون جنيه قبل 10 أيام
قد ينال إعجابك