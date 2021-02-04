كومان يرد على تصريح دي ماريا: إنه أمر غير محترم

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة استياءه من تصريحات أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان بشأن ليونيل ميسي.

الجناح الأرجنتيني قال لقناة "كنال بلوس" الفرنسية: "آمل أن ينضم ميسي لنا، هناك فرصة كبيرة وعلينا أن نتحلى بالهدوء وكل شيء سوف يتطور".

وكومان رد على تصريح الأرجنتيني عقب الوصول لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب غرناطة قائلا: "إنه أمر غير محترم، خطأ قول شيء مثل هذا، وهو ما يزيد سخونة مواجهة دوري الأبطال".

وأردف "لا اعتقد أنه من المحترم أن يتحدث عن لاعب في برشلونة".

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مع وصيف النسخة الماضية".

وأضاف المدرب الهولندي: "يتحدثون عن ميسي، هو لاعب في برشلونة، ولدينا مواجهة أمامهم".

ولا زال مستقبل ميسي غامضا مع برشلونة إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد بعد.

الأرجنتيني البالغ 33 عاما شارك الموسم الحالي في 25 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.