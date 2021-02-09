باتشيكو ينقل مران الزمالك لاستاد القاهرة

قرر جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك نقل مران الفريق غدا الأربعاء إلى استاد القاهرة بدلا من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد موقع الزمالك الرسمي بأن الفريق سيخوض مران الخميس في ملعب النادي وبعدها يختار باتشيكو قائمة المباراة.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة بجوار تونجيث السنغالي والترجي ومولودية الجزائر.

وكان الزمالك فاز الأحد الماضي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.