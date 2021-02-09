التشكيل - رونالدو وكولوسيفسكي في هجوم يوفنتوس.. وإريكسن أساسي مع إنتر

يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي ديان كولوسيفسكي هجوم يوفنتوس، في المقابل يبدأ البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر.

ويلتقي يوفنتوس أمام إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب يوفي ستيديوم.

وكان يوفنتوس قد تفوق في الذهاب بهدفين مقابل هدف، على ملعب جوسيبي مياتزا. (طالع التفاصيل)

وسيلتقي الفائز من مواجهة اليوم، مع الفائز من لقاء نابولي وأتالانتا والذي انتهت مواجهة الذهاب الخاصة به بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

الدفاع: دانيلو – ميري ديميرال – ماتيس دي ليخت – أليكس ساندرو

الوسط: خوان كوادرادو – رودريجو بنتانكور – أدريان رابيو – فيديريكو بيرنارديسكي

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ديان كولوسيفسكي

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: أشرف حكيمي – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – كريستيان إريكسن – ماتيو دارميان

الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز