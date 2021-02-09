جوارديولا: لا يوجد أسرار عن مسيرة مانشستر سيتي الرائعة في الفترة الأخيرة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 19:53

كتب : FilGoal

جوارديولا

لا يجد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أي أسرار لسلسلة الانتصارات التي حققها فريقه في الفترة الماضية.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة سوانزي سيتي: "لا أعرف السر وراء هذه الانتصارات، فقط نركز في المباراة المقبلة ونحاول الاستعداد لها بشكل جيد، وليس هناك أسرار أكثر من ذلك".

وأضاف "نحن نشعر فقط بالهدوء الشديد ونركز في كل مباراة".

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وانتقل جوارديولا للإشادة بنجم فريقه الشاب فيل فودين قائلا: "إنه جزء من خطط الفريق، أحيانا لا يلعب وأحيانا يشارك والشيء الوحيد الواضح أن كل القرارات التي نتخذها تكون جيدة وتساعد الفريق في تحقيق الفوز".

وأكمل "كل التعليقات الجيدة على أداء الفريق جاءت بعد الفوز على لفربول، ولكن إذا خسرنا ستكون كارثة، كنا سعداء بالفوز والنقاط الثلاث وليس أكثر من ذلك".

وتطرق للحديث عن سيرجيو أجويرو نجم هجوم فريقه قائلا: "بالأمس شارك في التدريبات لمدة 15 دقيقة وأدى بعض أجزاء المران بمفرده، إنه يتحسن يوما بعد يوم".

وأتم تصريحاته "علينا الحذر جيدا من مواجهة سوانزي الذي يطمح بشكل كبير في العودة للدوري الإنجليزي".

ويلعب مانشستر ستي ضد سوانزي سيتي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي مساء غدا الأربعاء.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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