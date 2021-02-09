مورينيو يفتح الباب أمام مشاركة ديلي آلي أمام إيفرتون

فتح جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام الباب أمام إمكانية مشاركة ديلي آلي لاعب فريقه أمام إيفرتون.

ديلي ألي النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

ويلعب توتنام ضد إيفرتون غدا الأربعاء، في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب ديلي آلي عن توتنام منذ فترة طويلة بسبب الإصابة ولخروجه من حسابات جوزيه مورينيو الفنية.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ديلي يمكنه الآن التدرب بشكل طبيعي ويمكنه أيضا محاولة مساعدة فريقه وهذا ما نريده ونحتاجه، فنحن نحتاج إلى لاعبين لمساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات".

وأضاف "أتمنى أن يستطيع فعل ذلك وفي الوضع الطبيعي كان من الصعب عليه المشاركة أمام إيفرتون، ولكن مع الإصابات الكثيرة التي لدينا ربما سيكون علينا الإسراع في تجهزيه للعب".

وأكمل "لكني بالطبع أريده أن يكون جاهز بشكل كامل".

وأتم تصريحاته "ولكن إذا كان بإمكانه الجلوس على مقاعد البدلاء وأن يشارك لمدة 10 أو 15 دقيقة في المباراة لمساعدة الفريق، سيكون هذا مفيدا لنا".