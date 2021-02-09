أنشيلوتي: من الشرف الكبير لي مقارنتي بـ مورينيو.. وسعيد بأننا نلعب كرة قدم قديمة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون سعادته بالمقارنات التي تحدث بينه وبين جوزيه مورينيو مدرب توتنام.

ويلعب توتنام ضد إيفرتون غدا الأربعاء، في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إنه لشرف لي أن أقارن بجوزيه مورينيو، لكننا لم نتحدث عن ذلك كثيرا".

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وأضاف "أعتقد أن أفكارنا في كرة القدم متقاربة، وأرى أن أداء فريقه يمكن مقارنته بنا".

وواصل "إنه يركز على الدفاع والهجوم مثلي، وفريق مورينيو دائما في حالة توازن مما يعني أنهم يقدمون أداء جيدا دفاعيا وهجوميا".

وأشار "لا أعرف ما إذا كان هذا أسلوبا جديدا في كرة القدم، لكن بالنسبة لي فإن مقارنتي بأسلوبه في كرة القدم هو شرف كبير لي".

وأتم تصريحاته "إذا قالوا لي إن فريقك يلعب كرة قدم على الطراز القديم فأنا سعيد بذلك".

إيفرتون أنشيلوتي مورينيو الدوري الإنجليزي
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