نقل مباراة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد إلى ملعب يوفنتوس

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - إيفرتون

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي من إسبانيا إلى إيطاليا.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي كان سوف تُلعب اعتباريا على أرض سوسيداد في ملعب يوفنتوس.

جاء ذلك في ظل القيود المفروضة من إسبانيا بمنع الرحلات القادمة من إنجلترا من الدخول إليها في ظل تفشي فيروس كورونا.

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وسوف تقام المباراة في موعدها بلا أي تغيير في الـ18 من شهر فبراير الجاري.

في الوقت ذاته تم نقل مباراة بنفيكا وأرسنال في البطولة ذاتها من لشبونة إلى روما في إيطاليا.

يذكر أن لقاء ليفربول ولايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا تم نقله من ألمانيا كذلك إلى بودابست في المجر.

كذلك من المتوقع أن تُنقل مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي في دوري الأبطال من إسبانيا إلى العاصمة البولندية وارسو.

مانشستر يونايتد ريال سوسيداد الدوري الأوروبي
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