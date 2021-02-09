مران الزمالك – بنشرقي وجمعة يشاركان في جزء من التدريبات.. وجلسة بين العندليب وعبد الشافي

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 16:50

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - غزل المحلة - أشرف بنشرقي

شارك عبد الله جمعة ظهير الزمالك الأيسر، وأشرف بنشرقي جناح الفريق، في جزء من تدريبات الفريق الجماعية، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخليفة، تعرض له في لقاء الاتحاد السكندري الأخير ببطولة الدوري.

وتعافى بن شرقي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في الضلوع، والتي تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد.

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وفي نفس الإطار، عقد عبد الحليم علي مدير الكرة جلسة مع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق على هامش المران الجماعي.

وتحدث عبد الحليم علي مع عبد الشافي على أهمية دوره داخل الفريق، وأنه دوره ليس فنيا فقط داخل الملعب، بل أيضا له دور كبير خارج الملعب باعتباره أحد كباتن الفريق.

وأدى عبد الشافي عقب الجلسة، تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت به في لقاء الأهلي في الموسم الماضي ببطولة الدوري.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور عبد الحليم علي.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن أهمية مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث أمام مولودية الجزائر، في افتتاح مشوار الفريق في البطولة الإفريقية.

وشرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الجمل الفنية، والتكتيكية، المقرر تطبيقها في المران.

وخضع أيمن حفني لاعب الفريق، لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي، قبل انطلاق المران الجماعي.

ويخضع أيمن حفني في الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك مولودية الجزائر في إفريقيا
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