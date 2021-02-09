بيرلو: سنبدأ مواجهة إنتر في الكأس وكأننا لا نملك الأفضلية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 16:21

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إنتر - كأس إيطاليا

شدد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس على أن فريقه سيدخل مواجهة إنتر في كأس إيطاليا وكأنه لا يمتلك الأفضلية.

يوفنتوس فاز على إنتر 2-1 الأسبوع الماضي على ملعب جوسيبي مياتزا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، ويستعد لمواجهة الإياب بملعبه يوم الثلاثاء.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا أن نلعب بطريقة يوفنتوس، تمامًا كما فعلنا في المباريات القليلة الماضية".

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وأضاف "مباراة الثلاثاء ستكون الجولة الثانية من تحد كبير. الوصول إلى النهائي هدف يجب أن نحققه بأي طريقة وسنفعل ذلك. ستكون مباراة صعبة".

وتابع "سنبدأ وكأننا لا نمتلك الأفضلية، سنعتبرها مباراة واحدة وسنلعبها كفريق شرس يعرف ما يريد تحقيقه، فالهدف مهم جدًا ولا نريد التفريط فيه".

وأكد مدرب يوفنتوس أن المخضرم جانلويجي بوفون سيعود إلى حراسة مرمى البيانكونيري في مواجهة إنتر.

الفائز من هذا الصدام سيلعب في النهائي ضد الفائز من مواجهة أتالانتا ونابولي.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في ملعب نابولي، ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء

يوفنتوس إنتر أندريا بيرلو
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