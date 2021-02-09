سكاي: الموافقة على طلب مايك دين بعدم تحكيم أي مباراة بالجولة المقبلة من الدوري

وافق مجلس إدارة حكام المباريات للمحترفين PGMOB على طلب مايك دين بعدم تولي إدارة أي مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولة المقبلة، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن مايك دين لن يتول تحكيم أي مباراة في الجولة الـ24 بعد طلبه ذلك، عقب تلقي تهديدات بالقتل له وعائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتولى دين إدارة مباراة ليستر سيتي ضد برايتون يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه لن يتول تحكيم أي مباراة في الجولة المقبلة من الدوري.

وقام دين بطرد يان بيدناريك مدافع ساوثامبتون يوم الثلاثاء الماضي ضد مانشستر يونايتد في فوز يونايتد الضخم 9-0، ثم توماس سوتشيك مدافع وست هام ضد فولهام يوم السبت في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

القراران تم إلغاؤهما في وقت لاحق بسبب استئناف الناديين.

وطلب الحكم في وقت سابق ألا يتم إسناد أي مباراة له في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان ينتظر قرار PGMOB والذي جاء في صالحه.