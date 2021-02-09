رغم فارق الـ10 نقاط.. فينالدوم: لن نستسلم

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

يرفض جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول الاعتراف بصعوبة تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما دافع عن زميله أليسون بيكر بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها أمام مانشستر سيتي.

ليفربول سقط في ملعبه أمام مانشستر سيتي المتصدر ليقلص آماله في التتويج باللقب بعد وصول الفارق بينهما في الصدارة إلى 10 نقاط، مع مباراة مؤجلة لفريق بيب جوارديولا.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه: "نعلم أن الأمور صعبة هذا الموسم، لكننا لن نستسلم".

أخبار متعلقة
فيرديناند: اختنقنا في سباق الصدارة.. وخطأ بيساكا جريمة كاراجير: ليفربول بحاجة لضم 3 لاعبين للعودة للمنافسة ساليبا: لم أحصل على فرصة في أرسنال.. تغير كل شيء بتغيير المدرب ليدز يتجاوز كريستال بالاس ويدفع أرسنال إلى النصف الثاني من الجدول

وأضاف الدولي الهولندي "سنواصل ما نقوم به ونحاول الفوز بالمباريات".

أخطاء الحارس البرازيلي أليسون أدت إلى تسجيل سيتي لهدفين خلال 3 دقائق بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وأوضح فينالدوم "عندما تلعب كرة القدم، تعلم دائمًا أن كل شخص يمكن أن يخطئ. إذا نظرت إلى الموسم بأكمله، لن تعرف عدد اللاعبين الذين ارتكبوا أخطاء".

وأردف "إذا نظرت إلى الجانب الآخر، ستجد أن أليسون أنقذنا كثيرًا. دائمًا ما يخطئ حارس المرمى".

وأتم "شعرنا بخيبة أمل أكبر لأننا لم نتمكن من تغيير الأمر بالنسبة له بالنظر إلى عدد المرات التي أنقذنا فيها. لقد فاز بالألقاب لنا، وكان من الصعب ألا نتمكن من تغيير النتيجة من أجله".

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة وحقق الفوز ولون ملعب أنفيلد معقل ليفربول باللون السماوي، ليصل إلى النقطة 50 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.

رباعية مانشستر سيتي سجلها جوندوجان هدفين، وهدف لكل من رحيم ستيرلينج وفيل فودين.

وسجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء.

وهو الانتصار الأول لمانشستر سيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2003 في الدوري الإنجليزي، أي منذ 18 عاما.

ليفربول مانشستر سيتي جيني فينالدوم
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى محمد: لمست مع جالاتا سراي الحب الذي أشعر به في الزمالك 19 دقيقة | المحترفون
سكاي: الموافقة على طلب مايك دين بعدم تحكيم أي مباراة بالجولة المقبلة من الدوري 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأكد غياب ثنائي بايرن عن نهائي مونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية 2020
ضياء السيد: خسارة الأهلي أمام بايرن متوقعة.. وموسيماني كان مرعوبا أكثر من اللاعبين ساعة | كأس العالم للأندية 2020
عبد الرحمن مجدي يكشف موعد عودته لتدريبات الإسماعيلي: مصر على الاستمرار مع الدراويش ساعة | الدوري المصري
أحمد سامي: الخوف الزائد أثر على أداء الأهلي الجماعي.. اللاعبون اصطدموا بسرعة مختلفة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
رغم فارق الـ10 نقاط.. فينالدوم: لن نستسلم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فيرديناند: اختنقنا في سباق الصدارة.. وخطأ بيساكا جريمة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك