رغم فارق الـ10 نقاط.. فينالدوم: لن نستسلم

يرفض جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول الاعتراف بصعوبة تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما دافع عن زميله أليسون بيكر بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها أمام مانشستر سيتي.

ليفربول سقط في ملعبه أمام مانشستر سيتي المتصدر ليقلص آماله في التتويج باللقب بعد وصول الفارق بينهما في الصدارة إلى 10 نقاط، مع مباراة مؤجلة لفريق بيب جوارديولا.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه: "نعلم أن الأمور صعبة هذا الموسم، لكننا لن نستسلم".

وأضاف الدولي الهولندي "سنواصل ما نقوم به ونحاول الفوز بالمباريات".

أخطاء الحارس البرازيلي أليسون أدت إلى تسجيل سيتي لهدفين خلال 3 دقائق بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وأوضح فينالدوم "عندما تلعب كرة القدم، تعلم دائمًا أن كل شخص يمكن أن يخطئ. إذا نظرت إلى الموسم بأكمله، لن تعرف عدد اللاعبين الذين ارتكبوا أخطاء".

وأردف "إذا نظرت إلى الجانب الآخر، ستجد أن أليسون أنقذنا كثيرًا. دائمًا ما يخطئ حارس المرمى".

وأتم "شعرنا بخيبة أمل أكبر لأننا لم نتمكن من تغيير الأمر بالنسبة له بالنظر إلى عدد المرات التي أنقذنا فيها. لقد فاز بالألقاب لنا، وكان من الصعب ألا نتمكن من تغيير النتيجة من أجله".

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة وحقق الفوز ولون ملعب أنفيلد معقل ليفربول باللون السماوي، ليصل إلى النقطة 50 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.

رباعية مانشستر سيتي سجلها جوندوجان هدفين، وهدف لكل من رحيم ستيرلينج وفيل فودين.

وسجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء.

وهو الانتصار الأول لمانشستر سيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2003 في الدوري الإنجليزي، أي منذ 18 عاما.