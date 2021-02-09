فيرديناند: اختنقنا في سباق الصدارة.. وخطأ بيساكا جريمة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 13:36

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - إيفرتون

قال ريو فيرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد إن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على الصدارة واختنق في سباق اللقب، كما أشار إلى أن غلطة آرون وان بيساكا ضد إيفرتون كانت أشبه بجريمة. وذلك عبر بودكاست "فايف" الذي يقدمه.

وصرح فيرديناند: "لا يمكنك الدفاع عن الصدارة، في نهاية المطاف الفريق كان في قمة جدول الترتيب بشكل جيد".

وواصل "لم ندخل الموسم متوقعين المنافسة على اللقب، كنا بعيدين عن ليفربول كثيرا خلال الموسم الماضي، لا يمكنك توقع تحولا كبيرا للفوز بالدوري هذا مستحيل".

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وأكمل "لكنني مثل بقية الجماهير نظرت إلى جدول الترتيب والنتائج وتحمست، حينما وضع الفريق نفسه في ذلك المركز، مانشستر يونايتد عليه أن يقاتل، الأمر يجب أن يحدث الآن وهناك فرصة".

وتابع "حينما تكون هناك فرصة سانحة يجب أن تستغلها، المشكلة هو أننا تركنا هذه الفرصة تبتعد عنا، يمكنك أن تنظر إلى مانشستر سيتي وخبرته، استشعر ما يحدث وانطلق في سباق الدوري".

وأردف "لكن مانشستر يونايتد تلعثم، الأمر أشبه بالاختناق، لم يسر الأمر بشكل صحيح".

واستطرد "لقد تم خنقنا، الأمر بهذه البساطة نعم، سأستبعد المنافسة على اللقب إلا لو تمكنا من العودة لطريق الانتصارات بشكل مستمر، وغيرنا عاداتنا وقلة استمراريتنا".

وتابع "لكنني لم أر ما يكفي لكي أقول إن مانشستر يونايتد بإمكانه الفوز في 10-15 مباراة على التوالي، نحن نُسقط أنفسنا طيلة الوقت، ننافس على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال وقد ننهي الموسم في المركز الثاني أو الثالث".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويتبقى للأخير مباراة مؤجلة.

وتطرق فيرديناند للحديث حول مباراة إيفرتون الأخيرة قائلا: "هاري ماجواير عليه أن يقود الفريق من الخلف ويتأكد ألا تحدث أخطاء، كنت غاضبا للغاية قبل الركلة الحرة، على وان بيساكا أن يفهم طريقة إدارة المباراة في هذا التوقيت".

وأتم "تمرير الكرة للداخل وتركها بهذا الشكل، إنها جريمة، كنت سأصاب بالجنون لو تواجدت في غرفة الملابس، سأصرخ بشدة".

وكان مانشستر يونايتد متقدما بنتيجة 3-2 حتى اللحظات الأخيرة ضد إيفرتون، حينما تحصل الأخير على خطأ بالقرب من منطقة الجزاء وسجل هدفا من خلاله لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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