كيميتش: ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام الأهلي لكن الفوز كان مستحقا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 12:54

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ قبل لقاء الأهلي

اعترف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ بأن فريقه لم يقدم أداء جيدا في مباراة الأهلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية، لكنه شدد على أن العملاق البافاري يستحق الفوز.

بايرن ميونيخ عبر إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي بهدفي روبيرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم.

وقال كيميش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مستوانا في أول 35 دقيقة كان جيدا حقًا. ثم ارتكبنا الكثير من الأخطاء واضطررنا إلى الركض أكثر".

أخبار متعلقة
فليك: بايرن استحق الفوز على الأهلي بجدارة.. وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ليفاندوفسكي: فرضنا أسلوبنا على الأهلي منذ البداية.. وأتمنى أن نكون أفضل في النهائي برنامج علاجي لتجهيز معلول لمواجهة بالميراس موسيماني: إيجابيات وسلبيات مباراتي الدحيل وبايرن ستساعدنا على الاستعداد لبالميراس

وأضاف "لم يكن ذلك مثاليا، لكن بشكل عام حركنا الكرة دون أن نذهب إلى مرمى الأهلي وحافظنا على الاستحواذ".

ويعتقد الدولي الألماني أن "الأهلي ظهر في الشوط الثاني بشكل جيد".

وأتم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما "لم يكن أداء بايرن رائعا، لكن الفوز كان مستحقا".

ويلعب بايرن ضد تيجريس يوم الخميس في نهائي المونديال بعدما نجح الفريق المكسيكي في إقصاء بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.

فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته مع منافسه البرازيلي بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بعد تحقيق 5 ألقاب في العام المنصرم، يطمح بايرن للفوز بالسداسية التاريخية التي فاز بها برشلونة في عام 2009.

فيما يأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.

جوشوا كيميتش بايرن ميونيخ الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول (2) - لويس إدوارد: أشكر الرب على مزاملة طاهر 37 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - باتشيكو يجتمع باللاعبين.. وتدريبات قوية للحراس استعدادا لمولودية الجزائر 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إيقاف رزاق سيسيه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه 58 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يوضح إصابة مارسيلو ساعة | الدوري الإسباني
كايزر تشيفز يعلن تأخر استخراج تأشيرات سفره إلى المغرب بسبب قيود السفر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – الأهلي لم يفقد الأمل في إقناع فيفا برفع إيقاف كهربا والشحات ساعة | كأس العالم للأندية 2020
بعد تعيينه مشرفا على الإسماعيلي.. سليمان: كل الأندية قدمت الدعم للدراويش.. وشكرا لـ الخطيب 2 ساعة | الدوري المصري
قائد يونايتد: نحن بحاجة إلى التحسن ومعرفة طريق الفوز بالألقاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة
قد ينال إعجابك