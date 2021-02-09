كيميتش: ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام الأهلي لكن الفوز كان مستحقا

اعترف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ بأن فريقه لم يقدم أداء جيدا في مباراة الأهلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية، لكنه شدد على أن العملاق البافاري يستحق الفوز.

بايرن ميونيخ عبر إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي بهدفي روبيرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم.

وقال كيميش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مستوانا في أول 35 دقيقة كان جيدا حقًا. ثم ارتكبنا الكثير من الأخطاء واضطررنا إلى الركض أكثر".

وأضاف "لم يكن ذلك مثاليا، لكن بشكل عام حركنا الكرة دون أن نذهب إلى مرمى الأهلي وحافظنا على الاستحواذ".

ويعتقد الدولي الألماني أن "الأهلي ظهر في الشوط الثاني بشكل جيد".

وأتم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما "لم يكن أداء بايرن رائعا، لكن الفوز كان مستحقا".

ويلعب بايرن ضد تيجريس يوم الخميس في نهائي المونديال بعدما نجح الفريق المكسيكي في إقصاء بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.

فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته مع منافسه البرازيلي بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بعد تحقيق 5 ألقاب في العام المنصرم، يطمح بايرن للفوز بالسداسية التاريخية التي فاز بها برشلونة في عام 2009.

فيما يأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.