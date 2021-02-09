كاراجير: ليفربول بحاجة لضم 3 لاعبين للعودة للمنافسة

قال جيمي كاراجير نجم دفاع ليفربول السابق إن فريقه بحاجة لضم 3 لاعبين لكي يعود إلى المنافسة من جديد مثلما كان في آخر 3 سنوات. وذلك في تصريحاته عبر شاشة "سكاي سبورتس".

وصرح كاراجير: "هذا الفريق سار على نحو جيد وقدم لحظات لا تصدق للنادي وتوج بالألقاب، لهذا السبب أجد أنه من الصعب انتقاده".

وواصل "الفريق لم يتوقف في آخر 3 سنوات لم يتوقف عن ذلك، لهذا السبب أقول إنه بحاجة لبعض المساعدة".

وتابع "ليفربول بحاجة لـ3 لاعبين، قلب دفاع، ولاعب لاستبدال جورجينو فينالدوم وآخر في المراكز الـ3 الهجومية الأولى".

وكان ليفربول قد خسر بنتيجة 4-1 من مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

وتعد تلك هي الخسارة الثانية على التوالي لليفربول خلال الموسم الجاري في الدوري والخامسة منذ بداية الموسم في نفس المسابقة.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.