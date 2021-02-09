فليك: بايرن استحق الفوز على الأهلي بجدارة.. وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه مع بايرن ميونيخ ضد الأهلي

يؤمن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بأن فريقه استحق التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلي، مشددا على أن الفريق البافاري كان بإمكانه تسجيل أهداف أكثر.

بايرن ميونيخ عبر إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي بهدفي روبيرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد حققنا الفوز على الأهلي وتأهلنا عن جدارة واستحقاق للمباراة النهائية".

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ليفاندوفسكي: فرضنا أسلوبنا على الأهلي منذ البداية.. وأتمنى أن نكون أفضل في النهائي رئيس بايرن: أعرف الأهلي جيدا.. ولم أتوقع حدوث مفاجأة خلال المباراة بيننا كيميتش: الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.. لعبوا كرة قدم جيدة هانز فليك: كان من الممتع اللعب ضد الجمهور.. وعلينا إيقاف قوة تيجريس موسيماني: كأس العالم يعلمك أن هناك المزيد من العمل للقيام به.. تجرعت هزيمتي الأولى

وأضاف "سيطرنا على مجريات اللعب بشكل كامل في الشوط الأول، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر".

وتابع "احتجنا لبعض الوقت لندخل في الأجواء مرة أخرى في الشوط الثاني، ولكن سيطرتنا استمرت بعد ذلك".

وشدد "لقد قدم الفريق أداء جيدا ومتزنا، وأنا سعيد بمردود اللاعبين".

وأكمل "يوم الثلاثاء نبدأ الاستعداد للمباراة النهائية ضد تيجريس أونال المكسيكي، وهدفنا هو الفوز باللقب السادس لنا منذ بداية الموسم الماضي".

وأتم "التتويج باللقب السادس خلال عام، سيمثل نجاحا خياليا لبايرن".

ويلعب بايرن ضد تيجريس يوم الخميس في نهائي المونديال بعدما نجح الفريق المكسيكي في إقصاء بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.

فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته مع منافسه البرازيلي بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بعد تحقيق 5 ألقاب في العام المنصرم، يطمح بايرن للفوز بالسداسية التاريخية التي فاز بها برشلونة في عام 2009.

فيما يأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.

هانز فليك الأهلي بايرن ميونيخ
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