فيرنر يوضح كيف اختلفت طريقة تفكير تشيلسي بعد تولي توخيل تدريب الفريق

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - تشيلسي - كريستال بالاس

قال تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي إن وصول توماس توخيل لتدريب الفريق غير عقلية وطريقة تفكير اللاعبين خاصة وأنهم كانوا يخشون من وضعه في جدول الترتيب بنهاية الموسم.

وصرح فيرنر عبر تطبيق تشيلسي الرسمي: "إن عدنا لـ3 أو 4 مباريات في قبل وصول توخيل، كنا على بعد 9-10 نقاط من المراكز الـ4 الأولى".

أخبار متعلقة
تشكيل تشيلسي – بولسيتش يقود الهجوم ضد فولام.. فيرنر وهافرتز على مقاعد البدلاء لامبارد: فيرنر سلاح فتاك في منظومة تدور حول فيرنر.. كيف هاجم تشيلسي ساوثامبتون

وواصل "شاهدنا جدول الترتيب، وقلنا قد لا يبدو الأمر جيدا في نهاية الموسم".

وأكمل "الآن يبدو الوضع جيدا، استعدنا مستوانا، وأعتقد إن استمرينا على هذا الحال، يمكننا أن نضغط على الفرق الأخرى".

وأعلن تشيلسي إقالة لامبارد من منصبه في وقت سابق على خلفية سوء النتائج خلال الموسم الجاري، وتعيين توماس توخيل.

توخيل قاد تشيلسي في 4 مباريات حتى الآن تعادل مرة وانتصر 3 مرات، جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأكد غياب ثنائي بايرن عن نهائي مونديال الأندية 23 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
ضياء السيد: خسارة الأهلي أمام بايرن متوقعة.. وموسيماني كان مرعوبا أكثر من اللاعبين 43 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
عبد الرحمن مجدي يكشف موعد عودته لتدريبات الإسماعيلي: مصر على الاستمرار مع الدراويش 50 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: الخوف الزائد أثر على أداء الأهلي الجماعي.. اللاعبون اصطدموا بسرعة مختلفة 57 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
رغم فارق الـ10 نقاط.. فينالدوم: لن نستسلم ساعة | الدوري الإنجليزي
فيرديناند: اختنقنا في سباق الصدارة.. وخطأ بيساكا جريمة ساعة | الدوري الإنجليزي
من أجل البرونزية.. كيف يدافع الأهلي ضد بالميراس ويستغل مشاكله ساعة | كأس العالم للأندية 2020
الأهلي ضد بايرن ميونيخ: أهلا بكم على أرض الواقع ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك