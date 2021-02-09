فيرنر يوضح كيف اختلفت طريقة تفكير تشيلسي بعد تولي توخيل تدريب الفريق
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 11:31
كتب : FilGoal
قال تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي إن وصول توماس توخيل لتدريب الفريق غير عقلية وطريقة تفكير اللاعبين خاصة وأنهم كانوا يخشون من وضعه في جدول الترتيب بنهاية الموسم.
وصرح فيرنر عبر تطبيق تشيلسي الرسمي: "إن عدنا لـ3 أو 4 مباريات في قبل وصول توخيل، كنا على بعد 9-10 نقاط من المراكز الـ4 الأولى".
وواصل "شاهدنا جدول الترتيب، وقلنا قد لا يبدو الأمر جيدا في نهاية الموسم".
وأكمل "الآن يبدو الوضع جيدا، استعدنا مستوانا، وأعتقد إن استمرينا على هذا الحال، يمكننا أن نضغط على الفرق الأخرى".
وأعلن تشيلسي إقالة لامبارد من منصبه في وقت سابق على خلفية سوء النتائج خلال الموسم الجاري، وتعيين توماس توخيل.
توخيل قاد تشيلسي في 4 مباريات حتى الآن تعادل مرة وانتصر 3 مرات، جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز.