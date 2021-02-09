ساليبا: لم أحصل على فرصة في أرسنال.. تغير كل شيء بتغيير المدرب

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال

قال ويليام ساليبا مدافع أرسنال المعار إلى نيس، إن مدربه ميكيل أرتيتا لم يمنحه الفرصة لكي يظهر قدراته، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة حاليا لشعوره أنه جزء من فريقه الفرنسي. وذلك في تصريحاته عبر إذاعة RMC الفرنسية.

وصرح ساليبا: "من الواضح أن العديد من الأشياء تغيرت خلال العام الماضي".

وواصل "حينما تغير المدرب، العديد من الأشياء تغيرت بالنسبة لي أيضا".

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وأكمل "في ذلك العام تغيرت العديد من الأشياء. تم الحكم علي من خلال مباراتين ونصف، كنت أرغب في أن يشركني أكثر، لكنه قال لي إنني لست جاهزا".

وتابع "انتظرت منه منحي الفرصة، لكن هذه هي كرة القدم، حينما أتيت إلى أرسنال بدا الدوري جيدا جدا، وأظهرت نفسي في التدريبات وأردت التدرب بنفسي لكي أظهر للمدرب أنني جاهز".

وأتم "أشعر بالسعادة الآن، أرغب في اللعب لنيس، فكرة أنك جزء من الفريق تجعلك تشعر بشعور جيد".

ساليبا صاحب الـ19 عاما انضم إلى أرسنال قادما من سانت إيتيان في صيف 2019 بمبلغ 30 مليون يورو.

وأعير اللاعب في نفس الموسم إلى سانت إيتيان قبل أن ينضم إلى أرنسال في يونيو 2020.

ولم يخض ساليبا أي مباراة بقميص الفريق الأول لأرسنال، ولعب 8 مباريات مع فريق تحت 23 عاما، كما شارك بقميص نيس في 7 مواجهات خلال الموسم الجاري.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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