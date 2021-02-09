ليدز يتجاوز كريستال بالاس ويدفع أرسنال إلى النصف الثاني من الجدول

فاز ليدز يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد في ملعب إلاند رود، بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل هدفي ليدز: جاك هاريسون، وباتريك بامفورد.

ليرفع ليدز يونايتد رصيده إلى 32 نقطة ويقفز إلى المركز العاشر من 22 مباراة، متجاوزًا أرسنال الذي تراجع للمركز 11 بـ 31 نقطة من 23 مباراة.

فيما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 29 نقطة في المركز 13.

وتعد تلك المباراة هي الأولى بين الفريقين على أرض ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1998، يومها انتصر الضيوف العاصميون بثنائية.

وحتى نعثر على آخر فوز لـ ليدز يونايتد في ملعبه بالدوري الممتاز على كريستال بالاس، سيتوجب علينا العودة إلى عام 1995 يوم الانتصار بثلاثية.

ليدز تقدّم سريعا في اللقاء بعد دقيقتين و35 ثانية بواسطة هاريسون، ليصير ذلك أسرع هدف لـ ليدز في الدوري الممتاز منذ عام 2004.

قبل أن يؤمّن بامفورد النتيجة بهدفٍ ثانٍ في مرمى فريقه السابق بالدقيقة 52، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم.