رئيس بايرن: أعرف الأهلي جيدا.. ولم أتوقع حدوث مفاجأة خلال المباراة بيننا

أبدى كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ سعادته بمشاركة فريقه في كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

وتأهل بايرن ميونيخ لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الأهلي بثنائية دون رد في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال كارل هاينز رومينيجه عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نجاح كبير لنا كفريق بايرن ميونيخ أن نتواجد في محفل عالمي مثل مونديال الأندية، وأرحب بالنادي الأهلي في هذه البطولة الكبيرة

وأضاف "بالتأكيد أعرف الأهلي جيدا، هو فريق رائع وهو بطل إفريقيا ونتابع الأهلي بشكل جيد وهو أيضا بطل مصر وحاصد للألقاب والبطولات ومن وجهة نظري هو أفضل فريق في إفريقيا".

وأكمل "نحن نحترم النادي الأهلي ونحن في غاية السعادة بهذه المواجهة ونقدر الأهلي جيدا".

وأشار "لعبنا ضد برشلونة وفزنا بـ8 أهداف، كانت مباراة مجنونة ضد فريق برشلونة الرائع الذي لم يكن في يومه وقتها".

وأوضح "لم أتوقع نتيجة كبيرة أمام الأهلي لأن المباراة في الدوحة وهناك جماهير كثيرة للفريق المصري، كذلك الأهلي فريق قوي وكان علينا أن نحترم الأهلي".

وشدد "الأهلي هو بطل إفريقيا ولا أتوقع منه تحقيق مفاجأة خلال مواجهتنا".

واستمر في تصريحاته "هناك علاقة طيبة بين الأهلي وبايرن ميونيخ ولعبنا ضده أكثر من مباراة ودية، ولكن هذه المرة نلعب مباراة رسمية بين بطل أوروبا وبطل إفريقيا والعلاقة بيننا ستظل طيبة".

وأتم حديثه "شاهدت تحدي اللغات بين لاعبي الأهلي وبايرن واستمتعت كثيرا خاصة أن اللغة الألمانية صعبة للغاية، ومثل هذه الأمور توطد العلاقة بين الشعوب والجماهير".