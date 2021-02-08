كيميتش: الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.. لعبوا كرة قدم جيدة

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش وياسر إبراهيم - الأهلي وبايرن ميونيخ

أشاد جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ، بأداء الأهلي في شوط المباراة الثاني من مواجهة الفريقين.

بايرن ميونيخ عبر إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي بهدفي روبيرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم.

وقال كيميتش بعد اللقاء عبر قناة الكأس: "الأهلي قدّم مباراة جيدة جدا".

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وتابع لاعب الوسط الدولي الألماني: "كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول".

وأكمل: "في الشوط الثاني بدأ الأهلي أفضل منا".

وأتم: "صحيح لم تسنح لهم فرص كبيرة لكنهم لعبوا كرة قدم جيدة، وكانت مباراة أصعب علينا مما كنا نأمل".

سجل هدفا المباراة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و82.

وبذلك يلتقي بايرن ميونيخ بمنافسه تيجريس أونال يوم الخميس المقبل في نهائي البطولة.

فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته مع منافسه البرازيلي بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويطمح بايرن للفوز بالسداسية التاريخية التي فاز بها برشلونة في عام 2009.

فيما يأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.

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