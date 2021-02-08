الشناوي: أقول للاعبي الأهلي كنتم رجالا.. وسنتعلم كثيرا من مواجهة بايرن

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:24

كتب : FilGoal

مانويل نوير - محمد الشناوي - الأهلي ضد بايرن

وجه محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي الشكر للاعبي فريقه بعد مباراة بايرن ميونيخ.

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020. (طالع التفاصيل)

وقال الشناوي عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس: "أقول للاعبي الأهلي كنتم رجال، نفذنا تعليمات المدرب وكنت فقط أتمنى من اللاعبين أن يصدقوا أنفسهم بشكل أكبر من ذلك ويثقون أكثر في قدراتهم".

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وأضاف "في النهاية قدمنا أداء جيد يليق باسم الأهلي وبطل إفريقيا وأقول مبروك لفريق بايرن".

وشدد "سنتعلم من المباريات الكبيرة مثل مواجهة بايرن ميونيخ وهذا سوف يفيد الفريق بعد ذلك لنعرف أننا لسنا على بعد كبير من هذا المستوى المميز وسنعمل أكثر لتحسين أنفسنا".

الشناوي استمر في تصريحاته "بالتأكيد مواجهة بايرن ستجعلنا أكثر ثقة عندما نواجه بالميراس في مباراة المركز الثالث والرابع، وبالتأكيد ستكون هذه المباراة صعبة جدا لأن الفريق البرازيلي يعرفنا جيدا ويعرف نقاط قوة وضعف الأهلي".

وأتم تصريحاته "الملاعب هنا رائعة وتنظيم البطولة مميز ونحن نشعر بالتفاؤل لتواجدنا هنا مرة أخرى في كأس العالم 2022 مع منتخب مصر".

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