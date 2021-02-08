جمعة: هزيمة مشرفة للأهلي.. لم أشعر بـ ديفيز الذي فتح شوارع في دفاع برشلونة

يرى وائل جمعة أسطورة الأهلي، أن هزيمة فريقه السابق أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد هي مُشرفة.

الأهلي خسر أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال جمعة بعد اللقاء: "هزيمة مشرفة للأهلي بالنظر للمنافس، إنه أفضل فريق في العالم".

وتابع عبر بي إن سبورتس: "هناك فرق كبيرة خسرت بنتائج كبيرة جدا ضدهم، الكرة عبارة عن إمكانيات".

وواصل: "بعد المباراة رأينا على سبيل المثال الفارق البدني بين اللاعبين".

وأوضح: "هذه تجربة مهمة لهذا الجيل من اللاعبين، تذكرني بما حدث لنا في مونديال الأندية 2005".

وكشف: "تعاهدنا بعدها وعدنا للبطولة مجددا، الآن هم اختبروا التجربة لأول مرة وعليهم تكرار الأمر الموسم المقبل والعودة للبطولة".

وأتم: "لم أشعر بخطورة ألفونسو ديفيز اليوم، اللاعب الذي فتح شوارع في فريق برشلونة، لم يبخل أي من لاعبي الأهلي اليوم بالمجهود في المباراة".



























































سجل هدفا المباراة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و82.

وبذلك يلتقي بايرن ميونيخ بمنافسه تيجريس أونال يوم الخميس المقبل في نهائي البطولة.

فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته مع منافسه البرازيلي بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويطمح بايرن للفوز بالسداسية التاريخية التي فاز بها برشلونة في عام 2009.

فيما يأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.