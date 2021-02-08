جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 21:04

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

يرى جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد وإنجلترا الأسبق، أن قرارات محمد صلاح نجم ليفربول في الملعب، محبطة لزملائه.

ليفربول واصل نتائجه الهزيلة مؤخرا، وسقط برباعية في ملعب أنفيلد أمام غريمه مانشستر سيتي مساء الأحد.

وقال نيفيل عبر البودكاست الخاص به: "أنفيلد هو مكان كان ليفربول لا يُقهَر فيه لفترة طويلة جدا".

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وأضاف الظهير الأيمن الإنجليزي السابق: "لكن ليفربول بات فريقا مترددا، يمررون الكرات أكثر من اللازم، لم يعودوا فريقا هجوميا مباشرا مثل السابق".

وأضاف: "هذا ينقلنا تلقائيا للحديث عن تياجو ألكانتارا، لكني لا أظنه وحده من يفعل ذلك، بل الفريق برمته يبحث عن التمريرات الآمنة".

وأوضح: "ليفربول في السنوات الثلاث الماضية اعتاد أن يغامر في تمريراته طوال الوقت".

وتحوّل للحديث عن الفرعون المصري: "كم مرة يفقد صلاح الكرة في نصف ملعب المنافس عندما يحاول مراوغة الخصوم؟ هذا شيء مُحبِط، يمكنك أن ترى بقية زملائه محبطين من ذلك".

ولم يغفل عن انتقاد الثنائي الآخر في الهجوم: "ماني وفيرمينو أيضا يفتقدان للانطلاقات والمخاطرة والتمريرات المباشرة، كما أن الأمور لا تسير في صالحهم مع الإصابات التي تعرضا لها".

وأتم: "ليفربول عاش عدة سنوات بكامل قوته، لكننا نعيش موسما غريبا يشهد حدوث عدة أمور في نفس الوقت لـ ليفربول فيما أشبه بالعاصفة المثالية".

وكان صلاح قد سجّل هدف ليفربول الوحيد في الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي، من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

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