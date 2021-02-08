من داكار إلى جدة.. الأهلي السعودي يضم نيانج

أعلن نادي الأهلي السعودي عن استقدام السنغالي مباي نيانج قادما من رين الفرنسي.

وذكر الأهلي أنه استعار نيانج لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

وتزامن قدوم نيانج إلى الأهلي، مع رحيل ماركو مارين عن الأهلي صوب الرائد في صفقة إعارة أيضا.

ويعد نيانج الصفقة الشتوية الوحيد للأهلي، في مقابل رحيل مارين وصامويل أوسو.

الدولي السنغالي #مباي_نيانغ ( 26 عاماً) أهلاوياً، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من فريق رين الفرنسي 💚🇸🇳 pic.twitter.com/JNZSP7iYx5 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 7, 2021

نيانج (26 عاما) مهاجم سنغالي لعب في رين منذ 2018 وسجل معه 30 هدفا في 92 مباراة، كما صنع 9 أهداف وتوج معه بكأس فرنسا.

وبدأ نيانج مسيرته في كان الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى ميلان عام 2012.

وخرج نيانج معارا إلى مونبلييه، وجنوى، وواتفورد، وتورينو الذي اشتراه بشكل نهائي وباعه لاحقا لـ رين.

ويمتلك نيانج 15 مباراة دولية مع السنغال سجل خلالها 4 أهداف، وشارك في كأس العالم 2018، كما ساهم في حصول السنغال على فضية كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.