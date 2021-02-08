الرائد يضم الألماني ماركو مارين

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 20:19

كتب : FilGoal

ماركو مارين - الرائد

أعلن نادي الرائد السعودي عن التعاقد مع الألماني ماركو مارين قادما من أهلي جدة في سوق الانتقالات الشتوية.

ويلعب مارين معارا من الأهلي إلى الرائد حتى نهاية الموسم الحالي.

وقضى مارين عاما في صفوف أهلي جدة لمدة عام بعد أن انضم إليه في يناير 2020 قادما من ريد ستار الصربي، لكنه لم يسجل معه إلا 3 أهداف وصنع مثلها في 26 مباراة.

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وبات مارين خامس صفقة شتوية للرائد بعد التشيلي روني فيرنانديز، والثلاثي منصور الحربي، وجابر عيسى، ومنصور البيشي.

ويحتل الرائد المركز 12 في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ماريان (31 عاما) جناح وصانع ألعاب ألماني دولي سابق من أصل بوسني.

وبدأ مارين مسيرته في بوروسيا مونشنجلادباخ، ولعب بعدها لـ فيردر بريمن الذي شهد توهجه، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في 2012.

وخرج مارين معارا من تشيلسي إلى إشبيلية، وفيورنتينا، وأندرلخت، وطرابزون سبور، قبل أن ينتقل نهائيًا إلى أولمبياكوس في 2016، ومنه إلى ريد ستار الصربي بعد عامين.

ويمتلك مارين 16 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا في مطلع مسيرته، سجّل خلالها هدفا وحيدا، وشارك في كأس العالم 2010 الذي حصدت فيه الماكينات المركز الثالث.

الرائد ماركو مارين
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