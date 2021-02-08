تشكيل بايرن - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام الأهلي.. ودكة بدلاء نارية

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 18:43

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ودفع فليك بالرباعي سيرجي جنابري وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وكينجيسلي كومان في هجوم فريقه.

كما يقود ألفونسو دايفز الجبهة اليسرى لبايرن ميونيخ.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ غالي في رسالة للشناوي: اجعل الكل يتحدث في الملعب ضد بايرن حوار في الجول - مدافع بايرن السابق: ستسنح بعض الفرص للأهلي وعليه أن يستغلها جيدا

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بينجامين بافارد – جيروم بواتينج – دافيد ألابا – ألفونسو دايفز.

الوسط: جوشوا كيميتش – مارك روكا.

الهجوم: سيرجي جنابري – توماس مولر – روبرت ليفاندوفسكي - كينجيسلي كومان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

لوكاس شينيللر ورون توربين هوفمان ونيكلاس سولي وليروي ساني ودوجلاس كوستا وإريك تشوبو موتنج ولوكاس هيرنانديس وكورينتين توليسو وتياجو دانتاس وجمال موسيالا.

ويلعب الفائز من مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ ضد تيجرس المكسيكي في نهائي مونديال الأندية.

تعرف على تشكيل الأهلي من هنا

بايرن ميوينخ الأهلي كأس العالم للأندية ليفاندوفسكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول (2) - لويس إدوارد: أشكر الرب على مزاملة طاهر 36 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - باتشيكو يجتمع باللاعبين.. وتدريبات قوية للحراس استعدادا لمولودية الجزائر 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إيقاف رزاق سيسيه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه 58 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يوضح إصابة مارسيلو ساعة | الدوري الإسباني
كايزر تشيفز يعلن تأخر استخراج تأشيرات سفره إلى المغرب بسبب قيود السفر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – الأهلي لم يفقد الأمل في إقناع فيفا برفع إيقاف كهربا والشحات ساعة | كأس العالم للأندية 2020
بعد تعيينه مشرفا على الإسماعيلي.. سليمان: كل الأندية قدمت الدعم للدراويش.. وشكرا لـ الخطيب 2 ساعة | الدوري المصري
قائد يونايتد: نحن بحاجة إلى التحسن ومعرفة طريق الفوز بالألقاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة
قد ينال إعجابك