تشكيل بايرن - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام الأهلي.. ودكة بدلاء نارية

أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ودفع فليك بالرباعي سيرجي جنابري وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وكينجيسلي كومان في هجوم فريقه.

كما يقود ألفونسو دايفز الجبهة اليسرى لبايرن ميونيخ.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بينجامين بافارد – جيروم بواتينج – دافيد ألابا – ألفونسو دايفز.

الوسط: جوشوا كيميتش – مارك روكا.

الهجوم: سيرجي جنابري – توماس مولر – روبرت ليفاندوفسكي - كينجيسلي كومان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

لوكاس شينيللر ورون توربين هوفمان ونيكلاس سولي وليروي ساني ودوجلاس كوستا وإريك تشوبو موتنج ولوكاس هيرنانديس وكورينتين توليسو وتياجو دانتاس وجمال موسيالا.

ويلعب الفائز من مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ ضد تيجرس المكسيكي في نهائي مونديال الأندية.

تعرف على تشكيل الأهلي من هنا