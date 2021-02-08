تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 17:54

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي - الدحيل

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تغييرا وحيدا على تشكيل فريقه الذي لعب به أمام الدحيل في مواجهة بايرن ميونيخ.

ويلعب الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

واحتفظ موسيماني بتشكيل الأهلي كاملا الذي خاض به مواجهة الدحيل القطري، ودفع بكهربا بدلا من والتر بواليا.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان "بيكهام" وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

وفاز الأهلي على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات.

ويلعب الفائز من مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ ضد تيجرس المكسيكي في نهائي مونديال الأندية

الأهلي بايرن ميونيخ كهربا كأس العالم للأندية
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