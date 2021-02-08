مران الزمالك – عودة رباعي الفريق.. وتدريبات تأهيلية لـ بنشرقي

عاد رباعي الزمالك، محمد عبد الغني وفرجاني ساسي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي، للتدريبات الجماعية للفريق.

وكان عبد الغني قد تعرض لإصابة بجرح أسفل الفك خلال خسارة الفريق ضد غزل المحلة، مما استلزم خضوعه لخياطة 12 غرزة، وغاب عن الفوز ضد الاتحاد السكندري في الجولة 12 للدوري 2-0.

وحصل مدافع الفريق على الضوء الأخضر من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للعودة للمران الجماعي.

أما الظهيرين، الأيسر أحمد فتوح والأيمن حمزة المثلوثي، فانتظما في المران بعد تعافي الأول من إصابة بالعضلة الخلفية، والثاني من إصابة بالركبة.

وكذلك، انتظم لاعب خط الوسط، التونسي فرجاني ساسي، في المران، بعد غيابه ضد الاتحاد السكندري للإيقاف.

وخضع أشرف بنشرقي جناح الفريق لتدريبات تأهيلية منفردة، على هامش مران الفريق.

ويعاني بنشرقي من إصابة بكدمة في الضلوع تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد.

وشعر اللاعب بتحسن خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الطبي إلى تجهيزه لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء أمس الأحد أمام الاتحاد السكندري، تدريبات استشفائية في الجيمانزيوم، على هامش المران.

وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء بشكل طبيعي.