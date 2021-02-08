مهاجم تيجريس: إنجاز التأهل لنهائي مونديال الأندية؟ نحلم برفع اللقب

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 15:51

كتب : FilGoal

أونال تيجيريس - كأس العالم للأندية 2020

يحلم كارلوس جونزاليز مهاجم تيجريس برفع كأس العالم للأندية المقامة بقطر بعدما تأهل فريقه للنهائي في إنجاز فريد.

تيجريس هزم بالميراس البرازيلي في نصف النهائي الأول وتأهل للمباراة النهائية في انتظار الفائز من مواجهة مساء الإثنين بين الأهلي وبايرن ميونيخ، في البطولة المقامة بقطر.

وقال جونزاليز في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "نحن فخورون جداً بما حقّقناه. يُمكنني أن أتخيل فرحة جماهيرنا. أهدي هذا النصر لهم".

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وأضاف مهاجم منتخب باراجواي "فزنا بشق الأنفس على بالميراس، وحققنا هدفنا".

وأكمل "لولا حارس مرمى بالميراس، لسجلنا أهداف أخرى".

وتابع "نحن سعداء ببلوغ النهائي الذي طالما حلمنا به، نحلم الآن برفع كأس مونديال الأندية".

جونزاليز تسبب في ركلة الجزاء التي جاء على إثرها هدف المباراة الوحيد.

وأتم "لم يحقق أي فريق مكسيكي هذا الإنجاز، لكننا نريد المزيد. وصلنا إلى هنا بهدف رفع الكأس، ونحن قريبون ومتفائلون ومتحمسون لتحقيق حلمنا".

ويشهد الخميس المقبل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

فالفائز من لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ يوم الإثنين سيواجه تيجريس في النهائي، بينما يلعب الخاسر ضد بالميراس على الميدالية البرونزية.

وكان المارد الأحمر قد بدأ مشواره في البطولة من الدور ربع النهائي ونجح في إسقاط الدحيل القطري بهدف حسين الشحات، بينما يبدأ العملاق البافاري المسابقة من نصف النهائي.

وكتب تيجريس المكسيكي التاريخ لقارة أمريكا الشمالية بتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية.

وتغلب تيجريس على بالميراس بهدف دون رد سجله الفرنسي أندريه جينياك من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وبذلك يتواجد فريق من أمريكا الشمالية في نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ.

بينما يغيب ممثل قارة أمريكا الجنوبية عن النهائي للمرة الخامسة في النسخة الـ17 من البطولة.

تيجريس بايرن ميونيخ الأهلي
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