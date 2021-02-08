مايك دين يعتذر عن عدم إدارة مباريات في الجولة المقبلة.. ويبلغ الشرطة

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

مايك دين

اعتذر الحكم مايك دين عن عدم إدارة مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة المقبلة، بعدما أبلغ الشرطة حول تلقي عائلته لتهديدات بالقتل ورسائل كراهية.

وقام دين بطرد يان بيدناريك مدافع ساوثامبتون يوم الثلاثاء الماضي ضد مانشستر يونايتد في فوز يونايتد الضخم 9-0، ثم توماس سوتشيك مدافع وست هام ضد فولهام يوم السبت في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

القراران تم إلغاؤهما في وقت لاحق بسبب استئناف الناديين.

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ووصف مايك رايلي مدير الحكام في الدوري الإنجليزي، ما يتعرض له دين، بأنه "غير مقبول"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وبحسب نفس الشبكة، سيقود دين مباراة ليستر سيتي ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء، لكنه لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدوري في الجولة المقبلة بطلب منه.

الدوري الإنجليزي مايك دين
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