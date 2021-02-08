فودين: أخطاء حارس ودفاع ليفربول؟ الفضل يعود إلينا

يؤمن فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي بأن الفضل يعود للاعبي فريقه في الفوز الكبير الذي حققه على ليفربول بنتيجة 4-1.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإنجليزي وأجهض آمال منافسه في الصراع على اللقب.

وقال فودين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أظهرنا شجاعتنا منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف "لعب فريق ليفربول مباراة رائعة وجعل الأمر صعبا علينا".

وتابع "واصلنا فرض أسلوبنا وفي النهاية حققنا الفوز. كل لاعب يريد أن يلعب في مباراة كبيرة كهذه".

وأوضح البالغ من العمر 20 عاما "أعتقد أننا كان أفضل بالتأكيد في الشوط الثاني".

أخطاء أليسون بيكرحارس مرمى ليفربول ولاعبي دفاعه تسببت في الهدفين الثاني والثالث لسيتي، وعلق فودين على ذلك بقوله "لقد فرضنا عليهم الأخطاء بالتأكيد، الفضل يعود إلينا".

وأردف اللاعب الشاب "إنه شيء عملنا عليه في التدريب للضغط من الأمام وجاءت المكافأة".

وأتم "عندما تهزم حامل اللقب تزداد ثقة الجميع، لم نفز في ملعب أنفيلد منذ وقت طويل، لذلك نحن سعداء بالفوز".

وحقق مانشستر سيتي الفوز ولون ملعب أنفيلد معقل ليفربول باللون السماوي، ليصل إلى النقطة 50 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.

رباعية مانشستر سيتي سجلها إلكاي جوندوجان هدفين، وهدف لكل من رحيم ستيرلينج وفيل فودين.

وسجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء.

وهو الانتصار الأول لمانشستر سيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2003 في الدوري الإنجليزي، أي منذ 18 عاما.