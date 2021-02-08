قائد ليفربول: نتيجة مباراتنا مع سيتي لا تعكس الأداء

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 14:00

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن الخسارة الكبيرة بنتيجة 1-4 أمام مانشستر سيتي لا تعبر عما حدث على أرض الملعب.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإنجليزي وأجهض آمال منافسه في الصراع على اللقب.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "النتيجة محبطة للغاية بالطبع. لا أعتقد أن النتيجة النهائية تعكس الأداء".

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وأضاف "لا أعتقد أننا نستحق أن نخسر بهذه النتيجة، ولكن مرة أخرى ارتكبنا أخطاء كلفتنا الخسارة، لذلك لا يمكننا أن نقدم أي حجج".

واستمر "سيتي فريق جيد للغاية، خاصة في الأمام، وقد عاقبنا عندما ارتكبنا الأخطاء. لكن، بشكل عام، أعتقد أنه في الواقع إذا نظرت إلى الأداء فقط، اعتقدت أن أداء الفريق غالبية المباراة كان جيدًا جدًا".

وأردف "تنافسنا بشكل جيد، كان الأمر أشبه بالأداء الذي اعتدنا عليه. لكن، كما أقول، في اللحظة غير المناسبة كلفتنا الأخطاء كثيرًا".

وواصل المخضرم "عندما تتعرض للهزيمة يكون الأمر دائمًا مخيبًا للآمال، خاصة بالطريقة التي فعلناها في النهاية. إنه ليس أمرًا لطيفًا أبدًا".

وأتم "من الصعب القيام بذلك الآن، ولكن في كرة القدم عليك المضي قدمًا بسرعة. لدينا أسبوع كامل لنخرج من تأثير هذه الهزيمة، والتدرب بشكل صحيح، وهو ما لم نحصل عليه منذ فترة".

فريق ليفربول في انتظاره مواجهة صعبة أخرى ضد ليستر سيتي بملعب كينج باور يوم السبت المقبل.

وحقق مانشستر سيتي الفوز ولون ملعب أنفيلد معقل ليفربول باللون السماوي، ليصل إلى النقطة 50 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.

رباعية مانشستر سيتي سجلها إلكاي جوندوجان هدفين، وهدف لكل من رحيم ستيرلينج وفيل فودين.

وسجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء.

وهو الانتصار الأول لمانشستر سيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2003 في الدوري الإنجليزي، أي منذ 18 عاما.

ليفربول مانشستر سيتي جوردن هندرسون
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