هل تفضل الأهلي أم بايرن في نهائي مونديال الأندية؟ مدرب تيجريس يجيب

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

أندريه بيير جينياك - أونال تيجيريس - كأس العالم للأندية

بعدما نجح في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية رد ريكاردو فيريتي المدير الفني لفريق تيجريس المكسيكي على سؤاله حول خصمه المفضل في نهائي البطولة، بين الأهلي وبايرن ميونيخ.

تيجريس هزم بالميراس البرازيلي في نصف النهائي الأول وتأهل للمباراة النهائية في انتظار الفائز من مواجهة مساء الإثنين بين الأهلي وبايرن ميونيخ، في البطولة المقامة بقطر.

وقال فيريتي في تصريحات أبرزها موقع إل فوتبوليرو المكسيكي: "أخبرت اللاعبين بعد الفوز على أولسان هيونداي وبالميراس بأننا سنلعب بالأسلوب نفسه ضد أي منافس في المباراة النهائية من أجل التتويج باللقب".

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وأوضح مدرب تيجريس أنه سيحترم المنافس الذي يصل للمباراة النهائية، لكن ما يسيطر على تفكيره هو حصد كأس العالم للأندية.

عندما سئل عن أي فريق يرغب في مواجهته في النهائي، رد فيريتي بقوله "اسم المنافس لا يهم، لأننا درسنا الأهلي وبايرن بالفعل ونعرف أسلوب لعب كل منهما".

وألمح مدرب تيجريس أن الفوز على بايرن ميونيخ سيكون له مذاقا خاصا، لأنه الفريق الأقوى والأصعب.

ويشهد الخميس المقبل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

فالفائز من لقاء الأهلي وبايرن سيواجه تيجريس في النهائي، بينما يلعب الخاسر ضد بالميراس على الميدالية البرونزية.

وكان المارد الأحمر قد بدأ مشواره في البطولة من الدور ربع النهائي ونجح في إسقاط الدحيل القطري بهدف حسين الشحات، بينما يبدأ العملاق البافاري المسابقة من نصف النهائي.

وكتب تيجريس المكسيكي التاريخ لقارة أمريكا الشمالية بتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية.

وتغلب تيجريس على بالميراس بهدف دون رد سجله الفرنسي أندريه جينياك من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وبذلك يتواجد فريق من أمريكا الشمالية في نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ.

بينما يغيب ممثل قارة أمريكا الجنوبية عن النهائي للمرة الخامسة في النسخة الـ17 من البطولة.

الأهلي بايرن ميونيخ
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