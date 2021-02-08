كلوب يشيد بـ أليسون رغم غلطتيه ويصرح: قلت له سدد في المدرجات

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

أليسون بيكر

حاول يورجن كلوب مدرب ليفربول رفع معنويات أليسون بيكر حارس مرمى الفريق بعد غلطتين ارتكبهما الأخير أمام مانشستر سيتي تسببتا في خسارة الأول يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط ليفربول على ملعبه بنتيجة 4-1 ولم يفوت ضيفه الفرصة ليستغل أخطاء الحارس البرازيلي ويسجل الهدفين الثاني والثالث في المواجهة.

وقال الألماني بعد المباراة في تصريحات صحفية:"تحدثت مع أليسون منذ لحظات، لديه إحباط شديد. وكأنه يقول: ليس اليوم، ليس اليوم. قلت له هذه هي مشكلة الأخطاء، لا يمكنك تحديد متى سترتكبها، الشيء الوحيد الذي تستطيع فعله هو أن تتعلم منها".

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وواصل "هذا ما سيفعله وسيحرص على عدم الوقوع فيها مرة أخرى. اليوم كان مصيريا، لكن لا مشكلة. أنقذ حياتنا لا أعرف كم مرة، وهو بالتأكيد حارس عالمي. قلت له: لدينا مدرجات، تستطيع التسديد الكرة هناك. كلنا نمر بأوقات مثل هذه، وغدا سيكون بخير مرة أخرى".

سقوط حامل اللقب وسع الفارق مع سيتي المتصدر إلى 10 نقاط وقد يزداد لو فاز الأخير بلقائه المؤجل.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري خلف ليستر سيتي الثالث ومانشستر يونايتد الوصيف.

وأضاف كلوب "لسنا في أرض الأحلام، علينا تقبل الأمر الواقع. سنقاتل لتحقيق نتائج طيبة. فعلنا ذلك الليلة ولم نحقق نتيجة، بسبب أخطائنا. هناك أشياء أسوأ في العالم من خسارة مباراة. أريدهم أن يتفهموا أن الكرة التي لعبناها اليوم في أوقات كثيرة من المباراة لو كررناها أكثر لحصلنا على نقاط أكثر".

وسيأمل رجال كلوب التعويض حين يواجهون مضيفهم ليستر يوم السبت في الجولة 24 من البطولة.

وبعد 3 أيام من اللقاء سيتوجهون للمجر لمواجهة لايبزيج الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول كلوب أليسون
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