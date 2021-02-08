إيكاردي: تسجيلي لهدف ضد مرسيليا؟ الأهم مساعدة الفريق

يرى ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان أن مواجهة فريقه لمرسيليا كانت صعبة، مؤكدا على أن هدفه هو مساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات.

وسجل إيكاردي الهدف الثاني في شباك مرسيليا، في المباراة التي انتهت بهدفين دون رد لباريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

وقال إيكاردي عقب المباراة: "كان فوزا مهما لأنه في مباراة ديربي ضد فريق مرسيليا".

وأضاف في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عن اللقاء "كنا نعلم أن هذه المباراة ستكون صعبة لكننا حققنا الفوز".

وعن طريقة تسجيله هدفه، قال: "الكرة جاءت بطريقة جيدة وكنت متمركزا في المكان المناسب ووضعتها في الشباك".

وأتم "لكن الأهم أنني ساعدت فريقي لتحقيق الانتصار".

وسجل إيكاردي 5 أهداف وصنع 5 خلال 11 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

الانتصار رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 51، يحتل بهم المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر بـ 54 نقطة.

فيما تجمد رصيد مرسيليا عند النقطة 33 في المركز التاسع.