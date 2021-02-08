باريس سان جيرمان يفوز على مرسيليا في ديربي فرنسا رقم 100

فاز باريس سان جيرمان على مرسيليا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيلودروم ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الفرنسي.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة 9 وعزز ماورو إيكاردي تقدم الضيوف في الدقيقة 24.

هدف مبابي جاء من هجمة مرتدة ليكون قد سجل 21 هدفا بهذه الطريقة منذ انضمامه لباريس سان جيرمان في موسم 2017-2018.

وسجل مبابي من هذه الطريقة بأكثر من 10 مرات من أي لاعب أخر في الدوريات الخمس الكبرى خلال نفس الفترة.

وشهد اللقاء طرد ديمتري باييه في الدقيقة 91 بعدما تدخل بقوة على ماركو فيراتي.

ليكون باييه أكثر لاعب تم طرده في الدوري الفرنسي منذ موسم 2019-2020 بعدما تلقى 3 بطاقات حمراء.

الانتصار رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 51، يحتل بهم المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر بـ 54 نقطة.

فيما تجمد رصيد مرسيليا عند النقطة 33 في المركز التاسع.

أما مرسيليا الذي فشل في تحقيق الفوز فقد فوت على نفسه فرصة تكرار الانتصار على باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا والتي لم تحدث منذ موسم 2009-2010، إذ حسم مرسيليا لقاء الدور الأول بنجاح لصالحهم.

وحملت المباراة رقم 100 في تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ومرسيليا في كل البطولات.

ليكون باريس سان جيرمان قد انتصر في 45 مباراة، مقابل 33 انتصارا لمرسيليا بينما حسم التعادل 22 مباراة.

ومنذ أن بدأت الحقبة القطرية في النادي الباريسي، فإن باريس سان جيرمان انتصر في 19 مباراة، وخسر 2 وتعادل 3.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد نيس في الجولة المقبلة بينما يلعب مرسيليا ضد بوردو.