محمد عبد السلام لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من رئاسة المقاصة

الأحد، 07 فبراير 2021 - 23:35

كتب : حامد وجدي

محمد عبد السلام رئيس المقاصة

تقدم محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة باستقالته من منصبه.

وقال محمد عبد السلام لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من منصبي حتى يؤدي الراعي الجديد للنادي واجباته على أكمل وجه".

وأضاف "قدمت كل شيء ولم أتأخر عن النادي وأرى أن الوقت الحالي الأفضل لي الرحيل لإتاحة الفرصة للراعي الجديد".

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ويحتل المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وكان المقاصة أعلن في وقت سابق عن بيع حصة كبيرة من أسهم النادي دون الكشف عن المالك الجديد.

وشارك مصر للمقاصة في الدوري المصري لأول مرة في موسم 2010/2011.

مصر للمقاصة الدوري المصري
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