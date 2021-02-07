انتصارات توخيل مستمرة.. تشيلسي يزيد من أوجاع شيفيلد يونايتد

واصل توماس توخيل انتصاراته مع تشيلسي، حقق الانتصار الثالث على التوالي.

وفاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1، على ملعب برامول لين، ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإنجليزي.

وأحرز هدفي تشيلسي كل من: ماسون ماونت في الدقيقة 42 وجورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

فيما سجل أنطونيو رودريجر هدف أصحاب الأرض بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.

الانتصار رفع رصيد تشيلسي عند النقطة 39 ليرتقي للمركز الخامس، بفارق نقطة عن ليفربول.

وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة 11 في المركز الأخير، إذ خسر 18 مباراة وتعادل مرتين وفاز في 3 مباريات فقط.

وحافظ توخيل على سجل خالي من الهزائم بعدما تولى تدريب الفريق خلفا لفرانك لامبارد ، بعدما قاد الفريق في 4 مباريات، تعادل في الأولى وفاز في المباريات المتبقية.

وأصبح ماونت ثاني أصغر لاعب يسجل 10 أهداف مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، بعمر 22 عاما و28 يوما، خلف إرين روبن الذي وصل لهذا الرقم وهو بعمر 21 عاما و342 يوما.

أما جورجينيو فوصل لهدفه التاسع من ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي، من أصل 11 هدفا سجلها، بنسبة 82% ليكون أعلى لاعب يحقق هذا المعدل في تاريخ الدوري الإنجليزي لمن سجل 10 أهداف أو أكثر في الدوري.

وصف المباراة

بدأ تشيلسي اللقاء كعادته في الفترة الأخيرة مع توخيل، وسيطر واستحوذ على الكرة في وسط الملعب.

بعدها أرسل ماتيو كوفاسيتش كرة إلى تيمو فيرنر الذي وضعها من فوق الحارس لكن دفاع شيفيلد يونايتد شتت الكرة بنجاح.

ورد أوليفر بورك بتسديد من خارج منطقة الجزاء لكنها كانت بعيدة عن مرمى إدوارد ميندي.

وسجل ماونت هدف تقدم تشيلسي من تسديدة قوية فشل آرون رامسديل حارس شيفيلد في التصدى لها.

وفي الشوط الثاني اعتمد شيفيلد يونايتد على الكرات الطولية من أجل إدراك هدف التعادل.

ومن كرة طائشة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، قرر رودريجر أن يُمررها لميندي لكنه لم يشاهد تقدم الحارس السنغالي للأمام للحصول على الكرة؛ ليلعبها في الشباك دون قصد ويُدرك شيفيلد التعادل.

بعدها مباشرة، تمت عرقلة فيرنر من قِبل رامسديل؛ ليحتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء، سددها جورجينيو بنجاح.

وحاول شيفيلد تسجيل هدف التعادل لكن دون خطورة على مرمى ميندي، إذ أبعد دفاع تشيلسي كل الكرات لتنتهي المباراة بفوز الضيوف.

ويلعب تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد فيما يلعب شيفيلد يونايتد ضد وست هام.