للمرة الثانية.. المغرب بطلا لـ أمم إفريقيا للمحليين بثنائية في مالي

الأحد، 07 فبراير 2021 - 22:59

كتب : أحمد العريان

سفيان بوفتيني يسجل هدف المغرب الأول في مالي بنهائي أمم إفريقيا للمحليين

توج المنتخب المغربي بطلا لكأس الأمم الإفريقية للمحليين للمرة الثانية في تاريخهم بعد الفوز على مالي في النهائي.

وفاز المغرب على مالي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "أحمدو أحيدجو" في ياوندي عاصمة الكاميرون، بنهائي كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2021.

سجل سفيان بوفتيني وأيوب الكعبي هدفا المغرب في اللقاء بالشوط الثاني.

سفيان بوفتيمي سجل الأول في الدقيقة الـ69 برأسية متقنة.

وفي الدقيقة الـ79 أضاف أيوب الكعبي هدفا ثانيا، ليقتل اللقاء نهائيا.

التتويج هو الثاني للمغرب تاريخيا بعد حصد اللقب من قبل عام 2018، وكأثر المنتخبات تتويجا بالبطولة تاريخيا، وبالشراكة مع الكونغو الديموقراطية.

وكانت غينيا قد حسمت المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على الكاميرون بهدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المغرب حصدت أيضا جائزة هداف البطولة للاعب سفيان رحيمي نجم الرجاء البيضاوي الذي سجل 5 أهداف في البطولة.

أمم إفريقيا للمحليين المغرب مالي
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