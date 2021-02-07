مؤتمر باتشيكو: لماذا لا تحبون زيزو؟

الأحد، 07 فبراير 2021 - 22:20

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أحمد سيد زيزو في الاتحاد السكندري

أبدى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك سعادته بالعودة للعب على استاد القاهرة بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

الزمالك

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال باتشيكو عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا بالعودة للعب في استاد القاهرة، لأن حالة الملعب رائعة وعندما نلعب في مثل هذه الملاعب نقدم مستوى أفضل من كرة القدم".

أخبار متعلقة
الزمالك يلغي حفلتي تأبين ضحايا الدفاع الجوي وتكريم لاعبي منتخب اليد في ليلة تخليد العشرين.. الزمالك يعود للانتصارات بثنائية في الاتحاد المعز علي يعتذر لجماهير الأهلي

وأضاف "بعد طرد رزاق سيسيه الأمور أصبحت أسهل بالنسبة لنا، وكان لدينا الصبر إننا قادرين على خلق الفرص وتسجيل الأهداف".

وأكمل متعجبا: "هناك أمر لا أستطيع فهمه، لماذا لا تحبون زيزو؟".

وواصل "هناك بعض اللاعبين يتراجع مستواهم بشكل كبير ولا يتحدث عنهم أحد، لكن زيزو أحد اللاعبين أصحاب العقليات المميزة ويلعب في أكثر من مركز وأنا حقا لا أعرف لماذا لا يحبه الناس في هذه الفترة".

وشدد "زيزو لاعب مميز وقدم مستوى رائع أمام الاتحاد في الشوط الثاني".

واستمر في تصريحاته "تعودنا على احترام المنافس في كل المباريات حتى نحقق الفوز".

وانتقل للحديث عن احتراف مصطفى محمد قائلا: "من الطبيعي عندما يأتي عرض احتراف كبير لأي لاعب أن يتأثر ويفكر بالعاطفة لأن مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة في الملاعب ويجب أن يستغلها جيدا".

وأشار "لذلك يجب أن يؤمن اللاعب مستقبل أسرته وحياته، لم أكن أفضل رحيل مصطفى محمد لكني أعرف جيدا أهمية الاحتراف بالنسبة له ولعائلته".

وأتم تصريحاته "عندما يتم رفض العرض سيحزن اللاعب قليلا لكنه سيعود ويركز مع فريقه مرة أخرى في المباريات والتدريبات وهذا أمر طبيعي".

الزمالك باتشيكو أحمد سيد زيزو مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد عبد السلام لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من رئاسة المقاصة 10 دقيقة | الدوري المصري
كيكر: بواتينج وديفيد يعودان لـ بايرن أمام الأهلي.. وفليك ينتظر وصول جوريتسكا ومارتينيز 10 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
انتصارات توخيل مستمرة.. تشيلسي يزيد من أوجاع شيفيلد يونايتد 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة الثانية.. المغرب بطلا لـ أمم إفريقيا للمحليين بثنائية في مالي 45 دقيقة | إفريقيا
عبد الهادي: قميص العشرين أقل ما نقدمه لجماهيرنا.. وهذا موقف بنشرقي ساعة | الدوري المصري
وينفرد شايفر لـ في الجول: بايرن ليس في حالته.. وهكذا يحقق الأهلي المعجزة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
الجزيري: سعيد بترحيب الجماهير.. جئت لحصد البطولات مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: لماذا لا تحبون زيزو؟ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك