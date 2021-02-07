مؤتمر باتشيكو: لماذا لا تحبون زيزو؟

أبدى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك سعادته بالعودة للعب على استاد القاهرة بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال باتشيكو عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا بالعودة للعب في استاد القاهرة، لأن حالة الملعب رائعة وعندما نلعب في مثل هذه الملاعب نقدم مستوى أفضل من كرة القدم".

وأضاف "بعد طرد رزاق سيسيه الأمور أصبحت أسهل بالنسبة لنا، وكان لدينا الصبر إننا قادرين على خلق الفرص وتسجيل الأهداف".

وأكمل متعجبا: "هناك أمر لا أستطيع فهمه، لماذا لا تحبون زيزو؟".

وواصل "هناك بعض اللاعبين يتراجع مستواهم بشكل كبير ولا يتحدث عنهم أحد، لكن زيزو أحد اللاعبين أصحاب العقليات المميزة ويلعب في أكثر من مركز وأنا حقا لا أعرف لماذا لا يحبه الناس في هذه الفترة".

وشدد "زيزو لاعب مميز وقدم مستوى رائع أمام الاتحاد في الشوط الثاني".

واستمر في تصريحاته "تعودنا على احترام المنافس في كل المباريات حتى نحقق الفوز".

وانتقل للحديث عن احتراف مصطفى محمد قائلا: "من الطبيعي عندما يأتي عرض احتراف كبير لأي لاعب أن يتأثر ويفكر بالعاطفة لأن مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة في الملاعب ويجب أن يستغلها جيدا".

وأشار "لذلك يجب أن يؤمن اللاعب مستقبل أسرته وحياته، لم أكن أفضل رحيل مصطفى محمد لكني أعرف جيدا أهمية الاحتراف بالنسبة له ولعائلته".

وأتم تصريحاته "عندما يتم رفض العرض سيحزن اللاعب قليلا لكنه سيعود ويركز مع فريقه مرة أخرى في المباريات والتدريبات وهذا أمر طبيعي".