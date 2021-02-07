في ليلة تخليد العشرين.. الزمالك يعود للانتصارات بثنائية في الاتحاد

قبل المباراة، خلد لاعبو الزمالك ذكرى ضحايا جماهيرهم السادسة من واقعة الدفاع الجوي. وفي الملعب عاد الأبيض للانتصارات على حساب الاتحاد السكندري.

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

فوز يأتي بعد خسارة أولى في الموسم أمام غزل المحلة في الجولة الماضية، وفي أولى مباريات الفريق على استاد القاهرة بعد انتهاء فترة الصيانة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ26 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ11 في المركز الـ11 من 8 مباريات.

سجل أحمد سيد "زيزو"، ويوسف إبراهيم "أوباما" هدفا الزمالك في اللقاء.















































































التشكيل

جايمي باتشيكو اختار البدء بـ سيف الدين الجزيري كمهاجم صريح في أولى مبارياته مع الفريق، فيما تواجد شيكابالا على الجناح الأيمن في غياب أشرف بنشرقي.

في المقابل دفع حسام حسن بـ عمار حمدي كظهير أيمن، وبـ عبد الغني محمد لاعب الوسط الهجومي كقلب دفاع.

وصف المباراة

الزمالك بدأ المباراة سريعا. سيف الدين الجزيري يحصل على الكرة في الدقيقة الثانية وينفرد من وسط الملعب لكن يسقط على الأرض دون تدخل من لاعبي الاتحاد لتضيع الهجمة.

الجزيري انفرد مجددا في الدقيقة الـ11 بعد تمريرة من شيكابالا، يراوغ الحارس ثم يرسل عرضية، يقابلها أوباما برأسية لكن عمار حمدي ينقذها من على خط المرمى.

الزمالك واصل الضغط في الدقيقة الـ14. بينية من أوباما وزيزو ينفرد ويسدد لكن محمد صبحي ينقذ ويحولها إلى ركنية.

الجزيري واصل تشكيل الخطورة في الدقيقة الـ17. توغل وأرسل عرضية، لكن عمار حمدي تدخل وأبعدها إلى ركنية.

نقطة تحول

رزاق سيسيه تدخل بقوة على قدم طارق حامد في الدقيقة الـ20. إبراهيم نور الدين عاد لتقنية الفيديو، ثم قرر طرد اللاعب الإيفواري في الدقيقة الـ23.

الاتحاد السكندري أكمل اللقاء منقوص العدد.

وبعد فترة هدوء وتوقف في المباراة لأغلب الوقت، عادت الخطورة في الدقيقة الـ35 عن طريق شيكابالا الذي توغل على الجهة اليمنى وأرسل عرضية، أمسكها صبحي.

وكانت أخطر فرص الشوط في الدقيقة الـ41. ركنية يقابلها محمود علاء برأسية تصل إلى الجزيري الذي يسدد وتصطدم بالدفاع لتصل إلى محمود علاء مجددا، ومحمود علاء يسدد من داخل الست ياردات لكن محمد صبحي يتألق ويتصدى لها.

في المقابل حاول الاتحاد على استحياء. السيد سالم أرسل عرضية في الدقيقة الـ46. تسلمها روماريو ويليامز ويسدد بقوة بجانب المرمى بقليل.

الشوط الثاني

جايمي باتشيكو أجرى أولى تبديلاته بين الشوطين. شارك مروان حمدي الوافد الجديد بدلا من حازم إمام.

الاتحاد السكندري حاول مفاجأة الزمالك مع بداية الشوط الثاني. محمد الصباحي انفرد ولكن محمد أبو جبل خرج من مرماه وتصدى للانفراد في الدقيقة الـ47.

وفي الدقيقة الـ57 سقط سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من داميون لوي.

أحمد سيد "زيزو" نفذ ركلة الجزاء بنجاح وسجل الهدف الأول لفريقه. هدف هو الأول لـ زيزو هذا الموسم.

هنا تدخل حسام حسن مباشرة. شارك خالد قمر في الدقيقة الـ60 بدلا من محمد الصباحي.

سيف الجزيري طالب بركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ63 بعد لمسة يد على داميون لوي. إبراهيم نور الدين عاد لتقنية الفيديو ثم قرر استمرار اللعب.

قتل المباراة

يوسف أوباما قتل اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ76. الجزيري أعاد الكرة إلى إمام عاشور، وإمام أرسل عرضية، قابلها أوباما برأسية في مرمى محمد صبحي مسجلا الثاني.

الهدف هو السادس لـ أوباما في الدوري مع الزمالك هذا الموسم في صدارة هدافي فريقه.

باتشيكو أجرى ثاني تبديلاته في الدقيقة الـ83 بدخول حميد أحداد بدلا من سيف الجزيري.

في المقابل رد حسام حسن بدخول إيمانويل أوكوي، وأحمد راشد، وأحمد حجي بدلا من مروان عطية، وعمار حمدي، وكريم الديب. مغامرة هجويمة أخيرة.

عبد الله جمعة سقط على الأرض ممسكا بالعضلة الخلفية. هنا استغل الجهاز الفني الأمر وأجرى آخر تبديلات اللقاء في الدقيقة الـ90 بدخول حسين فيصل بدلا من شيكابالا، ومحمد عبد السلام بدلا من عبد الله جمعة.

إبراهيم نور الدين احتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع. وكاد فيهم يسجل مروان حمدي أولى أهدافه مع الفريق في الدقيقة الـ93 بعدما قطع إمام عاشور الكرة ومررها له، وقابلها مروان بتصويبة تصدى لها محمد صبحي ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ26 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ11 في المركز الـ11 من 8 مباريات.