هندرسون: لن نلوم أليسون للخسارة ضد سيتي.. علينا التعلم مما حدث

الأحد، 07 فبراير 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

رفض جوردان هندرسون قائد ليفربول تحميل خسارة فريقه ضد مانشستر سيتي لزميله أليسون بيكر حارس مرمى الحُمر.

وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 على ليفربول ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون بعد المباراة: "نحن مسؤولون عن هذه النتيجة واستقبلنا أهدافا في أوقات غير مناسبة".

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وأضاف "هناك بعض النقاط الإيجابية التي حدثت ضد سيتي وسندخل بها في المباريات المقبلة".

وعن خطأ أليسون في الهدف الثاني والثالث، قال: "لا يجب أن نلوم لاعبا واحدا فنحن ندافع بطريقة جماعية".

وشدد "علينا التعلم من هذه الخسارة".

وحول خسارة ليفربول للقب الدوري بعد الهزيمة ضد مانشستر سيتي منافس الفريق المباشر، قال: "هذه ليست عادة الدوري الإنجليزي الممتاز، السباق نحو اللقب لا يزال متواصلا".

وأتم "نحن لسنا في أسفل الترتيب وعلينا أن نستعيد تركيزنا".

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة وحقق الفوز ولون ملعب أنفيلد معقل ليفربول باللون السماوي، ليصل إلى النقطة 50 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.

رباعية مانشستر سيتي سجلها جوندوجان هدفين، وهدف لكل من رحيم ستيرلينج وفيل فودين.

وسجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء.

وهو الانتصار الأول لمانشستر سيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2003 في الدوري الإنجليزي، أي منذ 18 عاما.

ليفربول
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